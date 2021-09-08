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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 8 » 10:44:11

На Князей Острожских Mazda сбила пешехода: на месте аварии медики и полиция

Сегодня, 10:44:11 1218 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Князей Острожских Mazda сбила пешехода: на месте аварии медики и полиция

 8 сентября в Житомире водитель автомобиля Mazda сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 10 утра на улице Князей Острожских. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

"Инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на улице Князей Острожских произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Mazda и пешехода", - информируют полицейские.

В результате дорожно-транспортного происшествия гражданин получил телесные повреждения.

На место происшествия вызвали медиков. Патрульные обеспечивают охрану места дорожно-транспортного происшествия.
 

Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Житомир
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