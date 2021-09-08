На Князей Острожских Mazda сбила пешехода: на месте аварии медики и полиция

8 сентября в Житомире водитель автомобиля Mazda сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 10 утра на улице Князей Острожских. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.
"Инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на улице Князей Острожских произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Mazda и пешехода"
, - информируют полицейские.
В результате дорожно-транспортного происшествия гражданин получил телесные повреждения.
На место происшествия вызвали медиков. Патрульные обеспечивают охрану места дорожно-транспортного происшествия.
Фото: патрульная полиция