В Житомирской области автомобиль переехал лежащего на дороге парня

В пгт Народичи водитель легковушки наехал на парня, который лежал посреди дороги. Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 11 сентября
.
Предварительно известно, водитель автомобиля Renault Master, 47-летний житель Народичской громады, двигаясь по улице Свято-Николаевской в поселке, совершил наезд на человека, который лежал на проезжей части.
В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Установлено, что погибший - 20-летний житель смт Народичи.
"Все сведения сейчас проверяются в рамках начатого досудебного расследования по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК"
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