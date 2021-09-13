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В Житомирской области автомобиль переехал лежащего на дороге парня

Сегодня, 12:13:39 817 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области автомобиль переехал лежащего на дороге парня

 В пгт Народичи водитель легковушки наехал на парня, который лежал посреди дороги. Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 11 сентября.

Предварительно известно, водитель автомобиля Renault Master, 47-летний житель Народичской громады, двигаясь по улице Свято-Николаевской в ​​поселке, совершил наезд на человека, который лежал на проезжей части.

В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Установлено, что погибший - 20-летний житель смт Народичи.

"Все сведения сейчас проверяются в рамках начатого досудебного расследования по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК", - сообщила полиция.
Тэги: Житомирщина, дтп
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