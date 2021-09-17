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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Сентябрь » 17 » 15:36:15

В Житомирской области с помощью квадрокоптеров штрафуют поджигателей листьев и мусора. ФОТО

Вчера, 15:36:15 768 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области с помощью квадрокоптеров штрафуют поджигателей листьев и мусора. ФОТО

 В Новоград-Волынском городской совет совместно с военными с помощью квадрокоптера патрулируют город и разыскивают горожан, занимающихся сжиганием сухой травы, листьев и мусора. Об этом в соцсети сообщил городской совет.
 

"С 15.09.2021 года отдел благоустройства и экологии управления ЖКХЭ городского совета совместно с военными, будут с помощью квадрокоптер патрулировать город на выявление нарушений, незаконного сжигания органических остатков (ботва картофеля, сухая трава, листья). Военные предоставляют дополнительно еще 2 квадрокоптера", - говорится в сообщении.


В Новоград-Волынском районном отделе полиции сообщили, что только за 2 дня в частном секторе обнаружили 9 поджогов листьев и мусора.

На нарушителей составили административные протоколы по ст. 152 (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов ...) КоАП, что влечет за собой наложение штрафа в размере от 340 до 1360 гривен.









Тэги: Квадрокоптер, Житомирщина, сжигание мусора
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 16:23:17, Вчера [Материал]

фоточки "зброи" в открытом доступе
куда смотрит СБУ.....
Berberis
2 Лилия (Berberis)   • 19:03:07, Вчера [Материал]

Вообще то штраф маленький. И где в Житомире этот контроль -проезжая каждый день(неделю) по одному маршруту видела как 5 дней подряд сжигали остатки с огорода в одном и том же дворе .
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