В Житомирской области с помощью квадрокоптеров штрафуют поджигателей листьев и мусора. ФОТО

В Новоград-Волынском городской совет совместно с военными с помощью квадрокоптера патрулируют город и разыскивают горожан, занимающихся сжиганием сухой травы, листьев и мусора. Об этом в соцсети сообщил городской совет
.
"С 15.09.2021 года отдел благоустройства и экологии управления ЖКХЭ городского совета совместно с военными, будут с помощью квадрокоптер патрулировать город на выявление нарушений, незаконного сжигания органических остатков (ботва картофеля, сухая трава, листья). Военные предоставляют дополнительно еще 2 квадрокоптера", - говорится в сообщении.
В Новоград-Волынском районном отделе полиции сообщили
, что только за 2 дня в частном секторе обнаружили 9 поджогов листьев и мусора.
На нарушителей составили административные протоколы по ст. 152 (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов ...) КоАП, что влечет за собой наложение штрафа в размере от 340 до 1360 гривен.