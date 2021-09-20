«Он «косит» под больного»: парня из Житомира, убившего свою любимую, могут признать невменяемым

«Поэтому не доставайся ты никому»

«Видела его один раз, когда он приезжал на автомобиле за дочкой. Невысокого роста, худенький, вел себя корректно, был спокоен и вежлив. Я доверяла своей дочери, а у них были серьезные отношения», - рассказывает мама Даши Анна Косенок.

«Даша рассказывала, что он занимался биткоинами, проводил курсы - учил людей, как зарабатывать на криптовалюте. У меня это вызвало сомнение. Он постоянно менял места жительства, тратил большие деньги на жилье - по 15 тыс. грн в месяц. Он не прислушивался, когда Даша ему говорила уменьшить расходы и откладывать деньги, чтобы устроить будущее, а жил в свое удовольствие», - рассказывает Андрей Косенок.

«Они фактически разошлись осенью прошлого года. Но он продолжал ее преследовать, угрожал, что он совершит самоубийство, покончит с собой, - рассказывает Анна Косенок. - Даша была очень сострадательная и добра, ее это беспокоило. Она говорила: мама, если с ним что-то случится, я себе этого никогда не прощу. Он на этом сыграл, выманил ее шантажом. Она хотела с ним расстаться по-человечески - поговорить [перед разрывом]. Он это понимал и сделал так, чтобы она не досталась никому».

«Он "косит" под больного»

«Он "косит" под больного. Они пишут, что у него какие-то психические расстройства, но это все бред», - категорически заявляет Андрей Косенок. По его мнению, таким образом убийца его дочери хочет избежать наказания.



«Мы хлопочем о проведении независимой экспертизы, - добавляет мама девушки Анна Косенок. - Каким бы ни был вывод независимой экспертизы, я его приму. Есть много вопросов ко львовской экспертизе, выводы очень обтекаемые. Сейчас он болен, а ответить, был ли он болен тогда [когда совершил преступление], они не могут. Раз не могут, пусть еще раз проводят экспертизу».

«Мой сын - болен»

«То, что он с Дашей поссорился и они разошлись, я понимала, что он очень тяжело это переживал - он сильно похудел, ходил очень грустный, подавленный. Это было за несколько месяцев до того, как это все произошло. Понимаю, что это моя большая вина как мамы, мне нужно было как-то с ним обсуждать эту тему. Тогда я не понимала, что это были сигналы психической болезни», - говорит Анна Литвинчук.

«Для меня главное, чтобы вылечить его. Я бы очень хотела, чтобы он продолжал полноценную жизнь и помогал Дашиным родственникам, - говорит Анна Литвинчук. - Думаю, что на момент совершения преступления он не понимал, что делает. Он был очень хорошим человеком. Это преступление совершила его болезнь».