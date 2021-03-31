Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 01 Апреля 2021    01:50:33
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 31 » 16:28:52

9 раз ударил ножом: парень из Житомирской области убил во Львове студентку

Вчера, 16:35:52 1557 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
9 раз ударил ножом: парень из Житомирской области убил во Львове студентку

 Во Львове исчезла студентка из Днепропетровщины Дарья Косенок. Уже через сутки ее нашли мертвой. На теле погибшей было обнаружено девять колото-резаных ран.

Правоохранители установили личность злоумышленника, причастного к убийству. Им оказался 19-летний парень из Житомирской области.

Как сообщает ZAXID.NET, предварительно он признался в убийстве. По словам задержанного, он приревновал свою возлюбленную.

"Бойфренд 19-летней Дарьи, зная, что на входе в дом есть камера, бежал через окно. Сам он не работает, занимался программированием", - рассказал руководитель Львовского районного управления полиции Павел Герасим. 

Известно, что постоянно во Львове он не проживал, приезжал время от времени для встреч с Дарьей.



Как пишет местное СМИ, по информации из университетских источников, Дарья Косенок встречалась с парнем, не студентом университета, вместе снимали квартиру, хотя постоянно Дарья жила в общежитии. Известно, что погибшая девушка родом из города Каменское (бывший Днепродзержинск) в Днепропетровской области. Она училась на втором курсе филологического факультета ЛНУ им. И. Франко по специальности "Персидский язык".

Дарья исчезла в понедельник, 29 марта. Утром она вышла из общежития №3 ЛНУ им. И. Франко, а ориентировочно в 16:00 с ней пропала связь. На следующий день ее мать, которая живет в Каменском, связалась со львовской полицией с просьбой найти дочь.

Открыто производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы. 
Тэги: студентка, Львов, убийство
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus