9 раз ударил ножом: парень из Житомирской области убил во Львове студентку

Во Львове исчезла студентка из Днепропетровщины Дарья Косенок. Уже через сутки ее нашли мертвой. На теле погибшей было обнаружено девять колото-резаных ран.
Правоохранители установили личность
злоумышленника, причастного к убийству. Им оказался 19-летний парень из Житомирской области.
Как сообщает ZAXID.NET, предварительно он признался в убийстве
. По словам задержанного, он приревновал свою возлюбленную.
"Бойфренд 19-летней Дарьи, зная, что на входе в дом есть камера, бежал через окно. Сам он не работает, занимался программированием"
, - рассказал руководитель Львовского районного управления полиции Павел Герасим.
Известно, что постоянно во Львове он не проживал, приезжал время от времени для встреч с Дарьей.
Как пишет
местное СМИ, по информации из университетских источников, Дарья Косенок встречалась с парнем, не студентом университета, вместе снимали квартиру, хотя постоянно Дарья жила в общежитии. Известно, что погибшая девушка родом из города Каменское (бывший Днепродзержинск) в Днепропетровской области. Она училась на втором курсе филологического факультета ЛНУ им. И. Франко по специальности "Персидский язык".
Дарья исчезла в понедельник, 29 марта. Утром она вышла из общежития №3 ЛНУ им. И. Франко, а ориентировочно в 16:00 с ней пропала связь. На следующий день ее мать, которая живет в Каменском, связалась со львовской полицией с просьбой найти дочь.
Открыто производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы.