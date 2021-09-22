На Житомирщине спасли девушку: она лежала на рельсах и не реагировала на обращения

В городе Коростень на территории железнодорожной станции обнаружили девушку, лежавшую на путях. Работники станции забрали подростка и предотвратили трагедию. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"21 сентября около 16:00 во время обхода прилегающей к железнодорожному вокзалу территории дежурный обнаружил девушку-подростка, которая лежала на путях и не реагировала на обращения к ней. Работники забрали ребенка из опасного места и вызвали медиков и полицию", - говорится в сообщении.
В сопровождении полицейских карета скорой помощи доставила девушку в лечебное учреждение.
Предварительно установлено, что из-за го эмоционального состояния она не осознавала опасности пребывания на железнодорожных путях. В настоящее время 14-летней девушке оказывается необходимая медицинская помощь.
Ювенальные инспекторы провели беседу с матерью ребенка, напомнили ей о родительских обязанностях и оформили соответствующие админматериалы.
Теперь семья будет находиться под пристальным вниманием правоохранительных органов и социальных служб.