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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 22 » 12:59:57

На Житомирщине спасли девушку: она лежала на рельсах и не реагировала на обращения

Вчера, 12:59:57 841 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине спасли девушку: она лежала на рельсах и не реагировала на обращения

 В городе Коростень на территории железнодорожной станции обнаружили девушку, лежавшую на путях. Работники станции забрали подростка и предотвратили трагедию. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"21 сентября около 16:00 во время обхода прилегающей к железнодорожному вокзалу территории дежурный обнаружил девушку-подростка, которая лежала на путях и не реагировала на обращения к ней. Работники забрали ребенка из опасного места и вызвали медиков и полицию", - говорится в сообщении.


В сопровождении полицейских карета скорой помощи доставила девушку в лечебное учреждение.

Предварительно установлено, что из-за го эмоционального состояния она не осознавала опасности пребывания на железнодорожных путях. В настоящее время 14-летней девушке оказывается необходимая медицинская помощь.

Ювенальные инспекторы провели беседу с матерью ребенка, напомнили ей о родительских обязанностях и оформили соответствующие админматериалы.

Теперь семья будет находиться под пристальным вниманием правоохранительных органов и социальных служб.
Тэги: Коростень, железная дорога, Подросток
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