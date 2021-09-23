Велосипедиста дважды сбили на трассе в Житомирской области: он скончался на месте. ФОТО

На трассе в Житомирской области автомобиль сбил велосипедиста, после чего он упал на полосу встречного движения и попал еще в одну машину.
Как стало известно "Журналу Житомира
", дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 22 сентября на 132 км автодороги М-21, в с. Фасовая.
"Предварительно, водитель автомобиля ГАЗ-3302, 58-летний житомирянин, двигаясь в направлении г. Житомира, совершил наезд на велосипедиста, который ехал в попутном направлении, в результате чего тот упал на встречную полосу движения, где на него наехал автомобиль Citroen под управлением 55-летнего жителя г. Запорожье", - сообщила полиция Житомирской области.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм погиб на месте происшествия. Погибший - 29-летний житель Хорошевской громады.
В настоящее время идет установление всех причин и обстоятельств в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Фото: полиция