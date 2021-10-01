В Житомире на перекрестке столкнулись два авто и снесли дорожный знак. ФОТО

В Житомире 1 октября на перекрестке улиц Домбровского и Князей Острожских столкнулись две легковушки. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.
"Сегодня, около 10 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на перекрестке улиц Домбровского и Князей Острожских произошло дорожно-транспортное с участием автомобиля ВАЗ и Skoda"
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Известно, что виновником аварии стал водитель автомобиля ВАЗ, который не предоставил преимущество автомобилю Skoda.
После столкновения с ВАЗом легковушка Skoda сбила дорожный знак. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не травмировался.
На водителя автомобиля ВАЗ патрульные полицейские оформили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КоАП.
Фото: патрульная полиция