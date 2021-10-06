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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 6 » 12:28:13

80 миллионов за 8 км: ОГА показала, как ремонтируют участок дороги между ОТГ. ФОТО

Сегодня, 12:28:13 244 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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80 миллионов за 8 км: ОГА показала, как ремонтируют участок дороги между ОТГ. ФОТО

 В Житомирской области продолжаются активные работы по ремонту участка дороги Андрушевке-Червоное-Закутинцы. По информации Департамента регионального развития Житомирской ОГА, ремонт начался два месяца назад.

Сейчас здесь уже проведены необходимые подготовительные работы, отфрезеровано старое покрытие и устроено более 5 километров выравнивающего слоя.

Всего на данном объекте планируется отремонтировать почти 8 километров дорожного покрытия.

«Этот участок очень важен для близлежащих громад, ведь соединяет не только несколько населенных пунктов, но и десятки сельскохозяйственных предприятий Андрушевской и Червоненской громад. В то же время президентская программа дает этой территории еще дополнительную выгоду - подрядная организация использует стройматериалы, в частности щебень, поставляемый из рядом расположенного карьера», - отметил председатель ОГА Виталий Бунечко во время инспекции ремонта.

Тендер на проведение работ выиграла компания «Автомагистраль». Стоимость ремонта составляет 82 млн 886 тыс. грн.













Фото: ОГА
Тэги: ремонт дорог, Житомирская область
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