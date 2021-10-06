80 миллионов за 8 км: ОГА показала, как ремонтируют участок дороги между ОТГ. ФОТО

В Житомирской области продолжаются активные работы по ремонту участка дороги Андрушевке-Червоное-Закутинцы. По информации Департамента регионального развития Житомирской ОГА
, ремонт начался два месяца назад.
Сейчас здесь уже проведены необходимые подготовительные работы, отфрезеровано старое покрытие и устроено более 5 километров выравнивающего слоя.
Всего на данном объекте планируется отремонтировать почти 8 километров дорожного покрытия.
«Этот участок очень важен для близлежащих громад, ведь соединяет не только несколько населенных пунктов, но и десятки сельскохозяйственных предприятий Андрушевской и Червоненской громад. В то же время президентская программа дает этой территории еще дополнительную выгоду - подрядная организация использует стройматериалы, в частности щебень, поставляемый из рядом расположенного карьера»
, - отметил председатель ОГА Виталий Бунечко во время инспекции ремонта.
Тендер
на проведение работ выиграла компания «Автомагистраль». Стоимость ремонта составляет 82 млн 886 тыс. грн.
Фото: ОГА