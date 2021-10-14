Привітання Олега Дзюбенка з Днем захисників і захисниць України

14 жовтня ми відзначаємо три славетних свята – День захисників і захисниць України, День українського козацтва та Покрову Пресвятої Богородиці.
Сьогодні — свято військових, добровольців, волонтерів, медиків, усіх, хто оберігає Україну від ворога. Ми вшановуємо всіх, хто боронить нашу землю від окупанта, згадуємо тих, хто загинув у цій боротьбі і дякуємо тим воїнам, які відстоюють цінності та свободи українського народу.
Я дякую нашим воїнам світла за героїзм, звитягу та жертовність. Нехай ваша сила, міць, хоробрість та патріотизм завжди ведуть вас до перемог! Щиро зичу вам міцного здоров’я, добробуту, щастя, родинного затишку, незламного духу та мирного неба! Слава Україні!