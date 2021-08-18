В Житомире ко Дню памяти защитников Украины состоится забег и митинг-реквием

28 и 29 августа в Житомире пройдут мероприятия ко Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Такое решение принял исполнительный комитет 18 августа, сообщается на сайте городского совета.
Так, 28 августа
с 16:00 до 18:00, в Житомире состоится патриотически-спортивный легкоатлетический забег «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».
Пробег стартует от областной филармонии им. Святослава Рихтера. На лестнице филармонии организуют «Фотогалею памяти», которая будет состоять из 74 фотографий погибших Героев. Участники будут преодолевать километровую дистанцию.
«Приобщатся родители и дети погибших героев, военнослужащие-курсанты и общественность Житомира ... Каждый участник получит наклейку «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!» и сертификат участника забега», - говорит директор центра социальных служб Ольга Юрченко.
Маршрут забега: ул. Пушкинская (возле здания Житомирской областной филармонии им. Святослава Рихтера) - бульвар Старый - ул. Фещенко-Чопивского.
29 августа
, во всеукраинский День памяти защитников Украины, в 10:00 на Смолянском городском военном кладбище состоится митинг-реквием и Всеукраинская акция памяти «Сонях». Именно этот цветок стал символом памяти защитников Украины.