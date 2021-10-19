СБУ подозревает житомирского полицейского в разглашении государственной тайны

Служба безопасности Украины разоблачила полицейского одного из структурных управлений Национальной полиции Житомирщины на разглашении сведений, составляющих государственную тайну.
"Следствием установлено, что офицер полиции сообщил посторонним лицам информацию с ограниченным доступом, которая стала ему известна во время выполнения своих служебных обязанностей"
, - информирует пресс-центр СБ Украины
в Житомирской области.
По материалам СБУ, офицеру полиции сообщено о подозрении по ч.1 ст.328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины.
По результатам проведения служебного расследования, фигурант производства уволен из Нацполиции. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Фото: СБУ