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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 19 » 09:56:32

СБУ подозревает житомирского полицейского в разглашении государственной тайны

Сегодня, 09:56:32 330 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ подозревает житомирского полицейского в разглашении государственной тайны

 Служба безопасности Украины разоблачила полицейского одного из структурных управлений Национальной полиции Житомирщины на разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

"Следствием установлено, что офицер полиции сообщил посторонним лицам информацию с ограниченным доступом, которая стала ему известна во время выполнения своих служебных обязанностей", - информирует пресс-центр СБ Украины в Житомирской области.

По материалам СБУ, офицеру полиции сообщено о подозрении по ч.1 ст.328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины.

По результатам проведения служебного расследования, фигурант производства уволен из Нацполиции. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Фото: СБУ
Тэги: полицейский, государственная тайна, СБУ
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