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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 22 » 14:48:17

УЗ открыла пункт COVID-вакцинации на вокзале в Житомирской области

Сегодня, 14:48:17 147 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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УЗ открыла пункт COVID-вакцинации на вокзале в Житомирской области

 На железнодорожном вокзале в городе Коростень "Укрзалізниця" открыла временный пункт вакцинации. Пассажиры и все желающие могут бесплатно сделать прививку против COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"С 21 октября - первый день введения новых правил безопасных перевозок - такие пункты вакцинации открылись на 7 вокзалах: Киев (2 пункта), Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Нежин и Коростень", - говорится в сообщении.

Для безопасности и удобства пассажиров "Укрзалізниця" открыла центры вакцинации против COVID-19 еще на 3 вокзалах: Ровно, Хмельницкий и Ужгород.

Также на 10 железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская).


 

"Здесь невакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тест и получить справку, что в случае отрицательного результата будет основанием для посадки в поезд. Эта услуга для пассажиров, имеющих билет на поезд, стоит 350 грн", - информирует УЗ.


Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров с 21 октября посадка в поезда межрегионального сообщения возможна только при условии наличия у пассажиров сертификата о вакцинации (бумажного или в приложении "Дія"), или документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19, или отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, которые должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.
Тэги: УЗ, Коростень, вокзал, вакцинация
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