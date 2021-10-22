УЗ открыла пункт COVID-вакцинации на вокзале в Житомирской области

На железнодорожном вокзале в городе Коростень "Укрзалізниця" открыла временный пункт вакцинации. Пассажиры и все желающие могут бесплатно сделать прививку против COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба УЗ
.
"С 21 октября - первый день введения новых правил безопасных перевозок - такие пункты вакцинации открылись на 7 вокзалах: Киев (2 пункта), Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Нежин и Коростень"
, - говорится в сообщении.
Для безопасности и удобства пассажиров "Укрзалізниця" открыла центры вакцинации против COVID-19 еще на 3 вокзалах: Ровно, Хмельницкий и Ужгород.
Также на 10 железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская).
"Здесь невакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тест и получить справку, что в случае отрицательного результата будет основанием для посадки в поезд. Эта услуга для пассажиров, имеющих билет на поезд, стоит 350 грн", - информирует УЗ.
Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров с 21 октября посадка в поезда межрегионального сообщения возможна только при условии наличия
у пассажиров сертификата о вакцинации (бумажного или в приложении "Дія"), или документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19, или отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, которые должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.