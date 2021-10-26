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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 26 » 16:26:48

В Житомире разоблачена межрегиональная преступная группа: завладели имуществом на сумму более 100 млн грн

Вчера, 16:26:48 837 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире разоблачена межрегиональная преступная группа: завладели имуществом на сумму более 100 млн грн

 В Житомире разоблачена межрегиональная организованная группа, которая в 2017 году присвоила имущество предприятия и банка на общую сумму более 100 млн грн. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.
 

"Досудебным расследованием установлено, житель Харькова в мае 2017 года, с целью завладения имуществом частного общества, что в Житомирской области, сформировал и возглавил преступную группировку, в которую привлек еще двух человек - арбитражного управляющего и государственного регистратора одного из сельских советов Малинского района. Намерения реализовывались путем совершения сделок с использованием поддельных документов, несанкционированных действий, связанных с изменением информации, обрабатываемой в автоматизированной системе и последующей легализации указанного имущества", – сообщили в прокуратуре.


В результате преступных действий подозреваемыми присвоено с последующей легализацией имущество фабрики общей стоимостью 8,3 млн грн, причинив обществу ущерб на указанную сумму.

Кроме того, организатора группировки подозревают в противоправном завладении в течение июня 2017 года имуществом одного из банковских учреждений общей стоимостью более 93 млн грн.

"Организатору и двум участникам организованной группы сообщено о подозрении в служебном подлоге, подлоге документов, несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных реестров и несанкционированном изменении информации в этих реестрах, незаконном завладении недвижимым имуществом и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 2). 3 статьи 358, ч. 2 статьи 361, ч. 3 статьи 362, ч. 3 статьи 206-2, ч. 3 статьи 209 УК Украины)", - добавили в прокуратуре.

Досудебное расследование проводится Главным управлением Нацполиции в области.
Тэги: имущество, прокуратура
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Комментариев: 1
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:05:55, Вчера [Материал]

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