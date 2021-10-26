В Житомире разоблачена межрегиональная преступная группа: завладели имуществом на сумму более 100 млн грн

"Досудебным расследованием установлено, житель Харькова в мае 2017 года, с целью завладения имуществом частного общества, что в Житомирской области, сформировал и возглавил преступную группировку, в которую привлек еще двух человек - арбитражного управляющего и государственного регистратора одного из сельских советов Малинского района. Намерения реализовывались путем совершения сделок с использованием поддельных документов, несанкционированных действий, связанных с изменением информации, обрабатываемой в автоматизированной системе и последующей легализации указанного имущества", – сообщили в прокуратуре.