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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 27 » 13:52:55

Горсовет объяснил, почему в житомирских садиках до сих пор мерзнут дети и когда включат отопление

Сегодня, 13:52:55 412 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Горсовет объяснил, почему в житомирских садиках до сих пор мерзнут дети и когда включат отопление

 Пять садиков Житомирской громады №15, №41, №35, №27, с. Вересы и школа №10, имеющие собственные котельные, до сих пор без централизованного отопления.

Помещение нагревают с помощью обогревателей. К приему детей температуру в игровых комнатах поднимают до 17-17,5 градусов. Все группы дошкольного учреждения работают только в комнатах, где есть возможность инсоляции днем. Ближе к обеду температура в группах – 19-20 градусов.

Воспитатели постоянно переносят обогреватели. Сначала в раздевалки и игровые, потом в спальни и туалеты.



Житомирский городской совет объяснил, почему сложилась такая ситуация и когда ожидать тепло.

Что произошло:

"Житомиргазбыт" летом разрывает договоры в одностороннем порядке.

К чему привело:

Бюджетники вынуждены снова идти на тендер. Участников нет. Или есть такие, которые предлагают покупать газ за 52 тыс. гривен/тыс. куб. м.

Что произошло:

Во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины 30.09.21 состоялось подписание Меморандума, фиксирующего цену на газ для населения и бюджетных учреждений: 7,4 грн. за 1 куб. м и 13,6 грн. за 1 куб. м соответственно (без НДС).

К чему привело:

Кабмин определяет поставщика только 11.10.21 – им становится «Нафтогаз Трейдинг».

Что дальше:

Только 12.10.21 – на города «спускают» договоры.

Уже 13.10.21 – бюджетники Житомира представляют все документы поставщику в электронном виде.

19.10.21 – в бумажном.

Что сегодня 27.10.21:

5 детсадов громады и школа №10 получили протокол переговоров.

Что это значит:

Согласно этой процедуре заказчик заключает договор о закупке с участником.

Продолжительность процедуры:

5 дней.

Ориентировочная распломбировка и запуск котельных:

02.11.21
Тэги: Житомир, Детсад, отопление
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