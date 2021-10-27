Горсовет объяснил, почему в житомирских садиках до сих пор мерзнут дети и когда включат отопление

Пять садиков Житомирской громады №15, №41, №35, №27, с. Вересы и школа №10, имеющие собственные котельные, до сих пор без централизованного отопления.
Помещение нагревают с помощью обогревателей. К приему детей температуру в игровых комнатах поднимают до 17-17,5 градусов. Все группы дошкольного учреждения работают только в комнатах, где есть возможность инсоляции днем. Ближе к обеду температура в группах – 19-20 градусов.
Воспитатели постоянно переносят обогреватели. Сначала в раздевалки и игровые, потом в спальни и туалеты.
Житомирский городской совет
объяснил, почему сложилась такая ситуация и когда ожидать тепло.
Что произошло:
"Житомиргазбыт" летом разрывает договоры в одностороннем порядке.
К чему привело:
Бюджетники вынуждены снова идти на тендер. Участников нет. Или есть такие, которые предлагают покупать газ за 52 тыс. гривен/тыс. куб. м.
Что произошло:
Во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины 30.09.21 состоялось подписание Меморандума, фиксирующего цену на газ для населения и бюджетных учреждений: 7,4 грн. за 1 куб. м и 13,6 грн. за 1 куб. м соответственно (без НДС).
К чему привело:
Кабмин определяет поставщика только 11.10.21 – им становится «Нафтогаз Трейдинг».
Что дальше:
Только 12.10.21 – на города «спускают» договоры.
Уже 13.10.21 – бюджетники Житомира представляют все документы поставщику в электронном виде.
19.10.21 – в бумажном.
Что сегодня 27.10.21:
5 детсадов громады и школа №10 получили протокол переговоров.
Что это значит:
Согласно этой процедуре заказчик заключает договор о закупке с участником.
Продолжительность процедуры:
5 дней.
Ориентировочная распломбировка и запуск котельных:
02.11.21