Ситуация стабилизировалась: все детсады Житомира теперь с отоплением

Ситуация с отоплением в детских садах и школах Житомира с собственными котельными стабилизировалась. Об этом сегодня сообщил городской голова Сергей Сухомлин, передает пресс-служба горсовета.
«Все знаем о ситуации с включением отопления в детских садах и школах, имеющих собственные котельные. Согласно постановлению Кабмина, они без тендера благодаря решению областной комиссии ТЭБ и ЧС должны получить газ по прямым договорам с дочерней структурой «Нафтогаза». В Украине 12 тысяч подобных объектов. Две недели назад 3,5 тысяч объектов подали заявки. Среди 250 объектов, которым первым подтвердили, были и житомирские школы»
, – говорит Сергей Сухомлин.
Он добавил, что из-за затянутой процедуры только вчера тепло появилось в этих садиках.
Напомним, пять детсадов Житомирской громады №15, №41, №35, №27, с. Вересы и школа №10 были без отопления. Ранее в ЖГС объяснили, почему сложилась такая ситуация
.