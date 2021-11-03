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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 3 » 15:55:51

Ситуация стабилизировалась: все детсады Житомира теперь с отоплением

Сегодня, 15:55:51 316 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ситуация стабилизировалась: все детсады Житомира теперь с отоплением

 Ситуация с отоплением в детских садах и школах Житомира с собственными котельными стабилизировалась. Об этом сегодня сообщил городской голова Сергей Сухомлин, передает пресс-служба горсовета.

«Все знаем о ситуации с включением отопления в детских садах и школах, имеющих собственные котельные. Согласно постановлению Кабмина, они без тендера благодаря решению областной комиссии ТЭБ и ЧС должны получить газ по прямым договорам с дочерней структурой «Нафтогаза». В Украине 12 тысяч подобных объектов. Две недели назад 3,5 тысяч объектов подали заявки. Среди 250 объектов, которым первым подтвердили, были и житомирские школы», – говорит Сергей Сухомлин.

Он добавил, что из-за затянутой процедуры только вчера тепло появилось в этих садиках.

Напомним, пять детсадов Житомирской громады №15, №41, №35, №27, с. Вересы и школа №10 были без отопления. Ранее в ЖГС объяснили, почему сложилась такая ситуация.
Тэги: отопление, Детсад, Житомир
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