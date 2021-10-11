Не во всех детских садах Житомира включили отопление: мэр назвал причину

9 и 10 октября в детских садах и школах Житомирской ОТГ начали включать отопление. Однако, по состоянию на 11 октября в некоторых детсадах еще холодно. Об этом на своей странице в Facebook сообщил житомирский городской голова Сергей Сухомлин.
По его словам, без тепла остаются детсады №55, 15, 35, 39, 41 и ДОУ села Вересы.
"В пяти житомирских садах (№15, 35, 39, 41 и ДОУ в селе Вересы) есть собственные котельные, то есть их отапливает теплокоммунэнерго. Сейчас в этих заведениях тепло не запустили, ведь нет договорной, фиксированной стоимости газа конкретно для бюджетных учреждений! Кабмин сегодня должен утвердить тепловой договор, завтра - передать его на места. Бюджетные учреждения подпишут договоры на поставку газа. И тогда эти котельные заработают, тепло пойдет в детсады", - пояснил мэр.
Параллельно городские власти решают вопрос с восстановлением электроснабжения в котельную садика №55 и полноценной подачи тепла. Пока же помещения обогревают колориферы.
Напомним, запуск тепла для жилого фонда должны начать сегодня
, но на полноценную подачу отопления потребуется несколько дней.