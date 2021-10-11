Не во всех детских садах Житомира включили отопление: мэр назвал причину

"В пяти житомирских садах (№15, 35, 39, 41 и ДОУ в селе Вересы) есть собственные котельные, то есть их отапливает теплокоммунэнерго. Сейчас в этих заведениях тепло не запустили, ведь нет договорной, фиксированной стоимости газа конкретно для бюджетных учреждений! Кабмин сегодня должен утвердить тепловой договор, завтра - передать его на места. Бюджетные учреждения подпишут договоры на поставку газа. И тогда эти котельные заработают, тепло пойдет в детсады", - пояснил мэр.