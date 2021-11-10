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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 10 » 08:38:45

Не хотел делать аппликацию: в Житомире мать обвиняет воспитательницу в избиении ребенка

Сегодня, 08:38:19 786 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Не хотел делать аппликацию: в Житомире мать обвиняет воспитательницу в избиении ребенка

 В Житомире мать 6-летнего мальчика обвиняет воспитательницу в применении силы. Женщина якобы била ребенка по лицу, потому что он не хотел делать аппликацию. 

Педагог все отрицает. А в садике говорят – у нее безупречная репутация, говорится в сюжете ТСН.

Мама говорит, синяк на щеке сына заметила, когда пришли домой.

"Начала рассматривать, увидела – что это след от удара. Мне это показалось не нормальным и я начала расспрашивать ребенка", – рассказывает Татьяна Добровольская.

Татьяна выложила фото в родительскую группу. Несколько родителей написали – их дети видели, как воспитательница ударила Виктора, потому что тот не хотел делать аппликацию.
 

"Мой ребенок сказал, что действительно Снежана Николаевна ударила Виктора по лицу и все дети видели это".
"Я шокирована, моя Соломия тоже говорит, что воспитательница ударила, потому что он не хотел садиться возле девочек и мальчиков, делать петушка".


Но воспитательница, утверждает Татьяна – все возражала. В настоящее время педагог в отпуске. О ее реакции рассказывает заведующая.

"Она сказала: Я ничего не делала. Я такого не могла", – отметила Тамара Касьянчук.
 

По словам заведующей, воспитательница сама была шокирована и уверяет, что синяк ребенок получил не в садике, потому что никто из тех, кто работал именно с этим ребенком, его не заметил. Кроме того, мама, когда забирала сына, никаких замечаний не имела.

За восемь лет работы – никакой жалобы – говорит руководительница о подчиненной. В тот день Виктор с улыбкой бежал к воспитательнице. Это, мол, видно на видео с камер наблюдения, которое показывали маме.

Но мама неумолима. В травмпункте зафиксировала след от удара. Написала жалобу в отдел образования.
 

"Мы подключим психологов, анкетирование родителей. Оно будет тоже важно, чтобы понять ситуацию. Не буду утверждать, произошел ли этот факт или не состоялся, но сам факт – описанный в жалобе – он не допустим", – отметила первая заместитель руководителя департамента отдела образования Светлана Ковтуненко.


А еще Татьяна отнесла жалобу в полицию – там открыли производство за нанесение легких телесных повреждений.

"Работают ювенальные инспекторы, работают дознаватели, собирают информацию об обстоятельствах происшествия", – рассказали правоохранители.

А вот переводить сына в другую группу мать отказалась. Сейчас 6-летний Виктор уже несколько дней не ходит в садик.

"Я сказала, а почему жертва насилия должна переходить в другую группу. Я хочу, чтобы мой ребенок был защищен. И я хочу, чтобы другие дети, которые там будут учиться после моего ребенка, также были защищены", – отмечает женщина.


Если вину воспитательницы докажут ей грозят исправительные работы или ограничение свободы до 2 лет.
Тэги: Житомир, воспитатель, ребенок, Детсад
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 16:59:50, Сегодня [Материал]

а если не докажут, то надеюсь отдел садиков горсовета и лично воспитательница выкатят такой иск за клевету, что этой онажематери придёцца почку продать для оплаты.
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