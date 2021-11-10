Не хотел делать аппликацию: в Житомире мать обвиняет воспитательницу в избиении ребенка

В Житомире мать 6-летнего мальчика обвиняет воспитательницу в применении силы. Женщина якобы била ребенка по лицу, потому что он не хотел делать аппликацию.
Педагог все отрицает. А в садике говорят – у нее безупречная репутация, говорится в сюжете ТСН.
Мама говорит, синяк на щеке сына заметила, когда пришли домой.
"Начала рассматривать, увидела – что это след от удара. Мне это показалось не нормальным и я начала расспрашивать ребенка", – рассказывает Татьяна Добровольская.
Татьяна выложила фото в родительскую группу. Несколько родителей написали – их дети видели, как воспитательница ударила Виктора, потому что тот не хотел делать аппликацию.
"Мой ребенок сказал, что действительно Снежана Николаевна ударила Виктора по лицу и все дети видели это".
"Я шокирована, моя Соломия тоже говорит, что воспитательница ударила, потому что он не хотел садиться возле девочек и мальчиков, делать петушка".
Но воспитательница, утверждает Татьяна – все возражала. В настоящее время педагог в отпуске. О ее реакции рассказывает заведующая.
"Она сказала: Я ничего не делала. Я такого не могла", – отметила Тамара Касьянчук.
По словам заведующей, воспитательница сама была шокирована и уверяет, что синяк ребенок получил не в садике, потому что никто из тех, кто работал именно с этим ребенком, его не заметил. Кроме того, мама, когда забирала сына, никаких замечаний не имела.
За восемь лет работы – никакой жалобы – говорит руководительница о подчиненной. В тот день Виктор с улыбкой бежал к воспитательнице. Это, мол, видно на видео с камер наблюдения, которое показывали маме.
Но мама неумолима. В травмпункте зафиксировала след от удара. Написала жалобу в отдел образования.
"Мы подключим психологов, анкетирование родителей. Оно будет тоже важно, чтобы понять ситуацию. Не буду утверждать, произошел ли этот факт или не состоялся, но сам факт – описанный в жалобе – он не допустим", – отметила первая заместитель руководителя департамента отдела образования Светлана Ковтуненко.
А еще Татьяна отнесла жалобу в полицию – там открыли производство за нанесение легких телесных повреждений.
"Работают ювенальные инспекторы, работают дознаватели, собирают информацию об обстоятельствах происшествия", – рассказали правоохранители.
А вот переводить сына в другую группу мать отказалась. Сейчас 6-летний Виктор уже несколько дней не ходит в садик.
"Я сказала, а почему жертва насилия должна переходить в другую группу. Я хочу, чтобы мой ребенок был защищен. И я хочу, чтобы другие дети, которые там будут учиться после моего ребенка, также были защищены", – отмечает женщина.
Если вину воспитательницы докажут ей грозят исправительные работы или ограничение свободы до 2 лет.