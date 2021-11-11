Мигранты из Беларуси могут прорваться в Украину: на севере Житомирской области усиливают границу

"Мы осознаем риск того, что если наша граница будет очень плотной, миграционные потоки могут пройти через Украину, поэтому мы принимаем соответствующие меры по укреплению границы по всей длине", - сказал Моравецкий.
"Мы усиливаем уже наши силы и средства вдоль украинско-белорусской границы. Напомню, речь идет о около 8,5 тыс. дополнительных военнослужащих, которые будут охранять границу и усиливать направления возможного прорыва мигрантов. Речь идет, безусловно, и о Государственной пограничной службе, и о Национальной гвардии и о силах Национальной полиции.
В четырех пограничных областях полиция перешла на усиленный режим несения службы. Мы массово информируем население этих регионов и призываем их сообщать стражам порядка любую информацию о появлении в этих районах неизвестных лиц. Мы подтянули вертолеты, бронированную технику к местам, где возможны прорывы украинской границы. Мы не допустим никаких провокаций на нашей границе и готовы применять все силы и средства, предусмотренные законодательством Украины.
Мы будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства. В то же время, будем реагировать крайне жестко на все возможные провокации и факты или попытки нарушения режима государственной границы Украины. Мы не допустим прорыва мигрантов на нашу территорию", – сказал Енин в эфире Радио Свобода.