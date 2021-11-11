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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 11 » 14:34:16

Мигранты из Беларуси могут прорваться в Украину: на севере Житомирской области усиливают границу

Сегодня, 14:34:16 709 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мигранты из Беларуси могут прорваться в Украину: на севере Житомирской области усиливают границу

 Украинские силовики готовятся останавливать толпы мигрантов, которые могут прорываться через границу Украины с территории Беларуси, как это происходит на белорусско-польской границе. В МВД обещают "реагировать крайне жестко".
 

Что произошло


8 ноября в Беларуси около 2000 нелегальных мигрантов попытались прорваться через границу в Польшу, чтобы транзитом попасть в Германию. Беженцы из стран Ближнего Востока, вооружившись топорами и лопатами, перерезали колючую проволоку и сносили ограждения.

В ответ польские силовики применили слезоточивый газ. На охрану границы прибыли 12 тысяч солдат и антитеррористические подразделения. 9 ноября десятки мигрантов все же смогли проникнуть в страну. Некоторых из них задержали и вернули в Беларусь, других разыскивают.
 
 

Польша предупредила Украину


10 ноября премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут попытаться попасть в ЕС не только через Польшу, но и через Украину.
 

"Мы осознаем риск того, что если наша граница будет очень плотной, миграционные потоки могут пройти через Украину, поэтому мы принимаем соответствующие меры по укреплению границы по всей длине", - сказал Моравецкий.


Украина готовится к обороне


Житомирщина и еще 4 области Украины граничат с Беларусью. Первый замглавы МВД Евгений Енин заявил, что Украина начала готовить границу к обороне. Стянули более 8000 военных и бронированную технику.
 

"Мы усиливаем уже наши силы и средства вдоль украинско-белорусской границы. Напомню, речь идет о около 8,5 тыс. дополнительных военнослужащих, которые будут охранять границу и усиливать направления возможного прорыва мигрантов. Речь идет, безусловно, и о Государственной пограничной службе, и о Национальной гвардии и о силах Национальной полиции.

В четырех пограничных областях полиция перешла на усиленный режим несения службы. Мы массово информируем население этих регионов и призываем их сообщать стражам порядка любую информацию о появлении в этих районах неизвестных лиц. Мы подтянули вертолеты, бронированную технику к местам, где возможны прорывы украинской границы. Мы не допустим никаких провокаций на нашей границе и готовы применять все силы и средства, предусмотренные законодательством Украины.

Мы будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства. В то же время, будем реагировать крайне жестко на все возможные провокации и факты или попытки нарушения режима государственной границы Украины. Мы не допустим прорыва мигрантов на нашу территорию", – сказал Енин в эфире Радио Свобода.


Государственная пограничная служба Украины пока не зафиксировала попыток нелегальных мигрантов попасть из Беларуси в Украину.

Фото: FT / Мигранты на польско-белорусской границе
Тэги: граница, Беларусь, Мигранты
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Комментариев: 8
ciklumig
1 НеВажно (ciklumig)   • 14:58:22, Сегодня [Материал]

Охриневшие. Не нравится своя страна - так этой толпой к чиновникам и с такое же агрессией.
SlavaNibiru
5 Святослав (SlavaNibiru)   • 16:51:27, Сегодня [Материал]

Взагалі-то у них війна в країні. Марно чекати, що всі за власним бажанням підуть на фронт або стануть партизанами. Більшість стають біжінцями і мігрантами, як демонструє історія людства та війн. Вусате падло таких людей використовує у власних політичних інтересах.
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 17:41:21, Сегодня [Материал]

так они туда и идут.....
их дома разбомбила европка - они и идут задать вопросы
как говорицца - победитель должен кормить побеждённых

а Папаколи тут вообще непричём, поленья считают Светку-котлетку президенткой. Вот пусть она и разбираецца.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:05:23, Сегодня [Материал]

о чём вы пишите? Вот сильнейшая новость в Житомире. Сухомлина- мэра города Житомира обворовали http://zhzh.info/publ/59-1-0-21630
melan
3 melan (melan)   • 15:25:48, Сегодня [Материал]

ай да Саня, ай да.... молодец!
electrician
4 IGOR (electrician)   • 16:50:00, Сегодня [Материал]

Ржунимагу ......
Provocateur
6 Agent Provocateur (Provocateur)   • 17:18:59, Сегодня [Материал]

Не пойму, а чё они в Ябатькастане не хотят остаться? Там же стабильность, благополучие, войны кагбэ нет, у руля - твердая рука, эффективный менеджер и крепкий усатый хозяйственник (с)? Зачем им та Гейропка? Совсем дурные что ли?
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 17:51:14, Сегодня [Материал]

так бацька их не бомбил, соответственно и кормить не обязан
а инструмент для резки проволоки они за свои деньги в ближайшей лавке купили. А если поленья будут борзеть - в ту лавку и РСЗО завезут, на распродажу...
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