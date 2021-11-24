В Житомирской области к охране границы привлечены дополнительные наряды полиции. ВИДЕО

С вечера 23 ноября на Житомирщине в рамках специальной операции по усилению границы с Республикой Беларусь на совместное с пограничниками и нацгвардейцами патрулирование заступили дополнительные наряды полиции.
Как сообщила пресс-служба полиции, основная задача правоохранителей - охрана правопорядка в громадах, разъяснительная работа с местным населением для предупреждения рисков нелегальной миграции.
"Построение совместных нарядов полицейских, пограничников и нацгвардейцев состоялось в г. Овруч. Сразу после доведения участникам служебных задач правоохранители и военнослужащие ГПСУ отправились в определенные участки несения службы на территориях пограничных громад", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
К обеспечению правопорядка и профилактической работе с населением присоединились полицейские секторы реагирования патрульной полиции и участковые офицеры, спецназовцы ГУНП.
Правоохранители вместе с военнослужащими ГПСУ и НГУ работают на автомобильных постах и в составе автопатрулей.