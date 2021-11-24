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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 24 » 09:57:50

В Житомирской области к охране границы привлечены дополнительные наряды полиции. ВИДЕО

Сегодня, 09:57:50 661 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области к охране границы привлечены дополнительные наряды полиции. ВИДЕО

 С вечера 23 ноября на Житомирщине в рамках специальной операции по усилению границы с Республикой Беларусь на совместное с пограничниками и нацгвардейцами патрулирование заступили дополнительные наряды полиции.

Как сообщила пресс-служба полиции, основная задача правоохранителей - охрана правопорядка в громадах, разъяснительная работа с местным населением для предупреждения рисков нелегальной миграции.
 

"Построение совместных нарядов полицейских, пограничников и нацгвардейцев состоялось в г. Овруч. Сразу после доведения участникам служебных задач правоохранители и военнослужащие ГПСУ отправились в определенные участки несения службы на территориях пограничных громад", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.


К обеспечению правопорядка и профилактической работе с населением присоединились полицейские секторы реагирования патрульной полиции и участковые офицеры, спецназовцы ГУНП.

Правоохранители вместе с военнослужащими ГПСУ и НГУ работают на автомобильных постах и ​​в составе автопатрулей.
 
Тэги: граница, Житомирская область, полиция, Беларусь
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