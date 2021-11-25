Учения силовиков на севере Житомирской области: фоторепортаж

Утром 25 ноября колонна техники и служебного автотранспорта силовиков отправилась из Житомира на север области к границе с Беларусью. Там проходят совместные учения правоохранителей.
В них принимают участие подразделения СБУ и Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии.
Колонна транспорта на улицах Житомира / Фото: Ярослав Хоркинс, Times.zt
Основная цель учений – усовершенствовать план совместных действий привлеченных структур для эффективной защиты государственной границы Украины.
"У каждого подразделения, задействованного в тактико-специальных учениях вблизи государственной границы на Оврутчине, есть четко определенные законодательством задачи и функции, но все вместе сегодня они действовали как единый организм в обеспечении порядка и безопасности в государстве", – отмечают в полиции.