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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 25 » 15:56:21

Учения силовиков на севере Житомирской области: фоторепортаж

Вчера, 15:56:21 867 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Учения силовиков на севере Житомирской области: фоторепортаж

 Утром 25 ноября колонна техники и служебного автотранспорта силовиков отправилась из Житомира на север области к границе с Беларусью. Там проходят совместные учения правоохранителей.

В них принимают участие подразделения СБУ и Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии.


 

Колонна транспорта на улицах Житомира / Фото: Ярослав Хоркинс, Times.zt


Основная цель учений – усовершенствовать план совместных действий привлеченных структур для эффективной защиты государственной границы Украины.

"У каждого подразделения, задействованного в тактико-специальных учениях вблизи государственной границы на Оврутчине, есть четко определенные законодательством задачи и функции, но все вместе сегодня они действовали как единый организм в обеспечении порядка и безопасности в государстве", – отмечают в полиции.

































Фото: полиция
Тэги: граница, полиция, учения, Житомирская область
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:20:22, Вчера [Материал]

Цырк. Хай пробздятся. полезно. А пожарные дом тушат вдали. Чем старикам дом отопить газ по 50 тысяч за 1000 куб.? Надо пятнадцать пенсий отдать в месяц. Електричество заоблачное. Старики голодают. Больные без лекарств. Директор водоканал Никитин сливает нечистоты в реку Тетерев и никому до этого нету дела.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 21:33:33, Вчера [Материал]

да, это вам не домайданный беркут
орлы...
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