Жителей области предупреждают о масштабных учениях на границе с Беларусью. Из Житомира на север отправится колонна техники

25 ноября в Житомирской области возле границы с Республикой Беларусь состоятся совместные учения правоохранителей. Об этом сообщает полиция
Житомирской области и Управление СБУ
.
Учения пройдут на территории Коростенского района. К ним будут привлекаться подразделения региональных управлений СБУ и Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, представители органов власти и местного самоуправления.
"Основная цель – усовершенствовать план совместных действий привлеченных структур для эффективной защиты государственной границы Украины", – информирует Служба безопасности Украины.
К месту проведения учений из Житомира отправится колонна техники и служебного автотранспорта.
"В связи с этим с 5:00 до 6:00 25 ноября в областном центре будет ограничиваться движение по улице Пушкинской. Пожалуйста, учтите это условие и заранее запланируйте свой утренний маршрут"
, – призывает полиция.
Во время учений в отдельных приграничных громадах возможно ограничение движения транспортных средств и пешеходов. Будет осуществляться проверка документов, которые удостоверяют личность, осмотр личных вещей и автомобилей.
Правоохранители просят жителей и гостей региона с пониманием отнестись к временным неудобствам и реагировать на законные требования полицейских.
"Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства"
, – отмечают в ГУНП.
Кроме того, граждан призывают при выявлении подозрительных ситуаций, скоплений или передвижений людей вблизи украинской границы сразу сообщать правоохранителям:
- Служба безопасности Украины – (0412) 47 21 52 и (096) 563 02 07;
- Национальная полиция – 102.
Напомним, на Житомирщине в рамках специальной операции по усилению границы с Республикой Беларусь на совместное с пограничниками и нацгвардейцами патрулирование заступили дополнительные наряды полиции
.