Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 24 Ноября 2021    18:54:48
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 24 » 17:32:36

Жителей области предупреждают о масштабных учениях на границе с Беларусью. Из Житомира на север отправится колонна техники

Сегодня, 17:32:36 316 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Жителей области предупреждают о масштабных учениях на границе с Беларусью. Из Житомира на север отправится колонна техники

 25 ноября в Житомирской области возле границы с Республикой Беларусь состоятся совместные учения правоохранителей. Об этом сообщает полиция Житомирской области и Управление СБУ.

Учения пройдут на территории Коростенского района. К ним будут привлекаться подразделения региональных управлений СБУ и Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, представители органов власти и местного самоуправления.
 

"Основная цель – усовершенствовать план совместных действий привлеченных структур для эффективной защиты государственной границы Украины", – информирует Служба безопасности Украины.


К месту проведения учений из Житомира отправится колонна техники и служебного автотранспорта.

"В связи с этим с 5:00 до 6:00 25 ноября в областном центре будет ограничиваться движение по улице Пушкинской. Пожалуйста, учтите это условие и заранее запланируйте свой утренний маршрут", – призывает полиция.

Во время учений в отдельных приграничных громадах возможно ограничение движения транспортных средств и пешеходов. Будет осуществляться проверка документов, которые удостоверяют личность, осмотр личных вещей и автомобилей.

Правоохранители просят жителей и гостей региона с пониманием отнестись к временным неудобствам и реагировать на законные требования полицейских.

"Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства", – отмечают в ГУНП.

Кроме того, граждан призывают при выявлении подозрительных ситуаций, скоплений или передвижений людей вблизи украинской границы сразу сообщать правоохранителям:
 
  • Служба безопасности Украины – (0412) 47 21 52 и (096) 563 02 07;
  • Национальная полиция – 102.

Напомним, на Житомирщине в рамках специальной операции по усилению границы с Республикой Беларусь на совместное с пограничниками и нацгвардейцами патрулирование заступили дополнительные наряды полиции.
Тэги: граница, СБУ, полиция, Житомирская область, учения
Новости партнеров
Комментариев: 3
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:02:01, Сегодня [Материал]

Запад будет глубоко обеспокоен
predi
2 predi (predi)   • 18:36:18, Сегодня [Материал]

Сатана знаходиться не на заході, а на сході.
TerminatorUA
3 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:47:53, Сегодня [Материал]

То чего ты туда, на восток, припёрлось, чудо полоумное?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus