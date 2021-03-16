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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 16 » 08:28:13

СБУ проводит на Житомирщине масштабные антитеррористические учения: жителей предупреждают о неудобствах

Сегодня, 08:36:13 4093 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ проводит на Житомирщине масштабные антитеррористические учения: жителей предупреждают о неудобствах

 С 16 по 18 марта в Житомирской области состоятся масштабные антитеррористические учения СБУ. Трехдневные тренировки пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным.

"Учения пройдут на территории Коростенского района. Их цель: отработка алгоритма противодействия диверсионно-террористическим группам, проверка уровня контрдиверсионной защищенности потенциально уязвимых объектов, а также выполнение комплекса других мер, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия", – информирует Служба безопасности Украины.

В спецслужбе отмечают, что во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, автомобилей и тому подобное.

Служба безопасности Украины просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

"Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", – добавляют силовики.

Кроме того, СБУ просит граждан сообщать по телефонам "горячей линии" (0412) 47-21-52, (096) 563-02-07 или на 102 в случае:
 
  • прибытия или пребывания в регионе подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
  • появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;
  • обнаружения подозрительных предметов или средств поражения;
  • получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий. 
Тэги: Житомирская область, СБУ, учения
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Комментариев: 1
predi
1 predi (predi)   • 11:08:00, Сегодня [Материал]

А є список ФСБ-шних пропагандонів котрих потрібно ізолювать?
Якщо нема, то зайдіть на ЖЖ і почитайте форум вони всі там прописались під різними ніками.
А починайте з "Лонселота" котре тримає ярий українофоб Евгений (Artmaker) він же Архипенко Евгений Александрович.
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