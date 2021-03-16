СБУ проводит на Житомирщине масштабные антитеррористические учения: жителей предупреждают о неудобствах

С 16 по 18 марта в Житомирской области состоятся масштабные антитеррористические учения СБУ. Трехдневные тренировки пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным.
"Учения пройдут на территории Коростенского района. Их цель: отработка алгоритма противодействия диверсионно-террористическим группам, проверка уровня контрдиверсионной защищенности потенциально уязвимых объектов, а также выполнение комплекса других мер, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия"
, – информирует Служба безопасности Украины.
В спецслужбе отмечают, что во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, автомобилей и тому подобное.
Служба безопасности Украины просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.
"Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства"
, – добавляют силовики.
Кроме того, СБУ просит граждан сообщать по телефонам "горячей линии" (0412) 47-21-52, (096) 563-02-07 или на 102
в случае:
- прибытия или пребывания в регионе подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
- появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;
- обнаружения подозрительных предметов или средств поражения;
- получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий.