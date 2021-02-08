Полиция предупреждает жителей Житомирской области о масштабных учениях

С 8 февраля в Житомирской области стартовали специальные учения полицейских. Как сообщают в ГУНП, мероприятия направлены на отработку эффективности и слаженности действий всех подразделений полиции в сложных и нестандартных ситуациях.
"План проведения тренировочных сборов предусматривает отработку действий при проведении нескольких полицейских операций, в том числе в случае использования правонарушителями оружия"
, - отмечают правоохранители.
Практический этап учений, то есть непосредственная отработка задач, полицейские будут выполнять в период с 10 по 12 февраля.
Главное управление Нацполиции просит жителей области с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Также в случае возникновения непонятных ситуаций, призывают немедленно звонить на "102".