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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 8 » 15:24:38

Полиция предупреждает жителей Житомирской области о масштабных учениях

Вчера, 15:44:38 1437 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция предупреждает жителей Житомирской области о масштабных учениях

 С 8 февраля в Житомирской области стартовали специальные учения полицейских. Как сообщают в ГУНП, мероприятия направлены на отработку эффективности и слаженности действий всех подразделений полиции в сложных и нестандартных ситуациях.

"План проведения тренировочных сборов предусматривает отработку действий при проведении нескольких полицейских операций, в том числе в случае использования правонарушителями оружия", - отмечают правоохранители.

Практический этап учений, то есть непосредственная отработка задач, полицейские будут выполнять в период с 10 по 12 февраля.

Главное управление Нацполиции просит жителей области с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Также в случае возникновения непонятных ситуаций, призывают немедленно звонить на "102". 

Тэги: полиция, учения, Житомирская область
Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 20:57:45, Вчера [Материал]
0

Сьогодні після обіду було чутно срелкотню - то ті навчання? і де вони проходять?
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