Погоня, стрельба, заложники: как в Житомирской области проходили масштабные учения полиции. ФОТО

"Согласно условному заданию, на одной из улиц райцентра группа неизвестных с угрозами применения оружия силой отобрала у мужчины сумку с деньгами. После того нападающие на автомобиле исчезли. Правоохранители провели ряд первоочередных мер для установления обстоятельств уголовного преступления опросили очевидцев, изъяли следовую информацию и записи имеющихся камер видеонаблюдения, собрали другие важные сведения", - сообщает полиция.

"После осмотра специалистами взрывотехнической и кинологической служб полиции и изъятия следов автомобиль был помещен на спецплощадку для дальнейшего исследования. Также правоохранители через несколько часов установили местонахождение условных подозреваемых в одном из сел Житомирского района. Потенциально опасную территорию была окружена силами полиции. На место выехала и работала следственно-оперативная группа Житомирского отдела №1. Непосредственное задержание провели спецназовцы КОРДа под прикрытием бойцов роты полиции особого назначения и ТОРа", - отмечают правоохранители.

"Отрабатывали алгоритм оперативного раскрытия незаконного лишения свободы человека в г. Коростышеве. Согласно условному заданию, на одной из улиц админцентра громады группа неизвестных силой затолкали мужчину в автомобиль и уехали. О происшествии соответствующим образом были уведомлены внешние наряды полиции, а на выездах из города во всех направлениях были выставлены полицейские посты, в том числе из числа сотрудников Управления полиции охраны в области. За короткий промежуток времени на одной из улиц правоохранителям удалось заблокировать указанное транспортное средство. Однако условные преступники применили оружие, "ранили" полицейского и поехали дальше", - информирует ГУНП.

"Все время воплощения нескольких полицейских операций в Главном управлении Нацполиции Житомирщины работал Ситуационный центр, где специалисты аккумулировали и анализировали информацию и координировали работу задействованных к мероприятиям подразделений полиции. Кроме того, представители Ситуационного центра мониторили ситуацию непосредственно на месте задержания условных правонарушителей", - рассказали полицейские.

"Результаты и все процессы будут проанализированы с руководителями подразделений и служб полиции. Мы учтем неточности, которые возникали в процессе выполнения тренировочных заданий, и сведем к минимуму возмоности их возникновения в реальных ситуациях. Мы совершенствуемся для безопасности людей!" - подытожил начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

Фото: полиция