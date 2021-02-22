Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 23.02.2021    00:46:08
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 22 » 11:44:18

Погоня, стрельба, заложники: как в Житомирской области проходили масштабные учения полиции. ФОТО

Вчера, 12:21:18 663 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Погоня, стрельба, заложники: как в Житомирской области проходили масштабные учения полиции. ФОТО

 20 и 21 февраля на территории нескольких районов Житомирской области проходили масштабные учебно-тренировочные мероприятия полиции. В учениях приняли участие структурные, территориальные и специальные подразделения областного ГУНП, медики и спасатели.

"Учения предусматривали алгоритм взаимодействия в рамках нескольких полицейских операций и были направлены на отработку эффективности и слаженности действий территориальных подразделений полиции в сложных и нестандартных ситуациях", - объясняют в полиции области.

Полицейские-участники тренировочных мероприятий, в частности, отрабатывали алгоритм оперативного раскрытия разбойного нападения в Бердичеве.


 

"Согласно условному заданию, на одной из улиц райцентра группа неизвестных с угрозами применения оружия силой отобрала у мужчины сумку с деньгами. После того нападающие на автомобиле исчезли. Правоохранители провели ряд первоочередных мер для установления обстоятельств уголовного преступления опросили очевидцев, изъяли следовую информацию и записи имеющихся камер видеонаблюдения, собрали другие важные сведения", - сообщает полиция.


Также на выездах из города во всех направлениях были выставлены полицейские посты. В результате на одной из улиц Бердичева обнаружили транспортное средство, которым, вероятно, передвигались подозреваемые.


 

"После осмотра специалистами взрывотехнической и кинологической служб полиции и изъятия следов автомобиль был помещен на спецплощадку для дальнейшего исследования. Также правоохранители через несколько часов установили местонахождение условных подозреваемых в одном из сел Житомирского района. Потенциально опасную территорию была окружена силами полиции. На место выехала и работала следственно-оперативная группа Житомирского отдела №1. Непосредственное задержание провели спецназовцы КОРДа под прикрытием бойцов роты полиции особого назначения и ТОРа", - отмечают правоохранители.






21 февраля учебно-тренировочные мероприятия полиции охватили территории Коростышевской, Радомышльской, Малинской, Брусиловской громад и проходили в рамках нескольких специальных операций.
 

"Отрабатывали алгоритм оперативного раскрытия незаконного лишения свободы человека в г. Коростышеве. Согласно условному заданию, на одной из улиц админцентра громады группа неизвестных силой затолкали мужчину в автомобиль и уехали. О происшествии соответствующим образом были уведомлены внешние наряды полиции, а на выездах из города во всех направлениях были выставлены полицейские посты, в том числе из числа сотрудников Управления полиции охраны в области. За короткий промежуток времени на одной из улиц правоохранителям удалось заблокировать указанное транспортное средство. Однако условные преступники применили оружие, "ранили" полицейского и поехали дальше", - информирует ГУНП.




В результате следственно-оперативных мероприятий правоохранители отследили маршрут движения разыскиваемой машины и установили местонахождение условных подозреваемых на территории уже Радомышльской громады.



Потенциально опасную территорию, где находились предполагаемые преступники вместе с заложником, была окружена силами полиции. Операцию по задержанию правонарушителей и освобождению их заложника провели спецназовцы КОРДа под прикрытием бойцов роты полиции особого назначения.


 

"Все время воплощения нескольких полицейских операций в Главном управлении Нацполиции Житомирщины работал Ситуационный центр, где специалисты аккумулировали и анализировали информацию и координировали работу задействованных к мероприятиям подразделений полиции. Кроме того, представители Ситуационного центра мониторили ситуацию непосредственно на месте задержания условных правонарушителей", - рассказали полицейские.




В ГУНП Житомирщины объяснили, что масштабные учения провели на выходных, чтобы не создавать жителям громад неудобства и не мешать привычной жизнедеятельности населенных пунктов в будни.
 

"Результаты и все процессы будут проанализированы с руководителями подразделений и служб полиции. Мы учтем неточности, которые возникали в процессе выполнения тренировочных заданий, и сведем к минимуму возмоности их возникновения в реальных ситуациях. Мы совершенствуемся для безопасности людей!" - подытожил начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.


Фото: полиция
Тэги: полиция, учения, Житомирская область
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus