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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Сентябрь » 21 » 08:35:27

В Житомирской области на границе с Беларусью в очереди стоят 900 транспортных средств

Сегодня, 08:41:27 600 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области на границе с Беларусью в очереди стоят 900 транспортных средств

 В Житомирской области на границе с Беларусью до сих пор напряженная ситуация. В пункте пропуска "Выступовичи" на въезд в Украину около 600 транспортных средств, а на выезд - 300.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
 

"На этот участок прибыл первый заместитель руководителя пограничного ведомства Владимир Никифоренко. Первый заместитель Председателя ГПСУ совместно с представителями ГМСУ провел координационные меры, чтобы согласовать действия между ведомствами и обеспечить ритмичный пропуск автомобилей", - информирует пограничная служба.


Для ритмичности пропускных операций пограничники увеличили количество состава смены в пункте пропуска.

Государственная пограничная служба Украины призывает всех путешествующих и автоперевозчиков учитывать ситуацию на границах при выборе маршрута движения.

Как сообщал "Журнал Житомира", причиной появления очереди стало закрытие ПП "Новые Яриловичи" на Черниговщине. Ранее там находились паломники-хасиды, которые пытались попасть в Украину.
Тэги: Выступовичи, граница, Беларусь, очередь
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