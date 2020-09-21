В Житомирской области на границе с Беларусью в очереди стоят 900 транспортных средств

В Житомирской области на границе с Беларусью до сих пор напряженная ситуация. В пункте пропуска "Выступовичи" на въезд в Украину около 600 транспортных средств, а на выезд - 300.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины
.
"На этот участок прибыл первый заместитель руководителя пограничного ведомства Владимир Никифоренко. Первый заместитель Председателя ГПСУ совместно с представителями ГМСУ провел координационные меры, чтобы согласовать действия между ведомствами и обеспечить ритмичный пропуск автомобилей", - информирует пограничная служба.
Для ритмичности пропускных операций пограничники увеличили количество состава смены в пункте пропуска.
Государственная пограничная служба Украины призывает всех путешествующих и автоперевозчиков учитывать ситуацию на границах при выборе маршрута движения.
Как сообщал "Журнал Житомира
", причиной появления очереди стало закрытие ПП "Новые Яриловичи"
на Черниговщине. Ранее там находились паломники-хасиды, которые пытались попасть в Украину.