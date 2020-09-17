На севере Житомирщины в пункте пропуска «Выступовичи» очередь из нескольких сотен машин и автобусов

На севере Житомирщины, на въезде в Украину со стороны Беларуси, в пункте пропуска «Выступовичи» образовалась очередь из нескольких сотен транспортных средств.
Причиной появления очереди стало закрытие ПП «Новые Яриловичи» на Черниговщине. Там находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину.
Вместо закрытого пункта пропуска перевозчики вынуждены были для въезда в Украину выбрать другие участки границы, в частности - пункт пропуска «Выступовичи».
«В очереди на въезд в Украину со стороны Беларуси в пункте пропуска «Выступовичи» накопилась очередь из нескольких сотен транспортных средств. Таможенное оформление и пропуск транспортных средств в этом пункте пропуска осуществляется круглосуточно. С 00 часов 16 сентября должностными лицами таможни в пункте пропуска «Выступовичи» оформлено на въезд/выезд 335 транспортных средств, что значительно превышает его пропускную способность», - сообщает Киевская таможня Гостаможслужбы.
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации, а перевозчиков призывают по возможности выбирать для пересечения границы на въезд в Украину другие пункты пропуска, не смежные с белорусской стороной.