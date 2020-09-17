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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Сентябрь » 17 » 11:50:52

На севере Житомирщины в пункте пропуска «Выступовичи» очередь из нескольких сотен машин и автобусов

Сегодня, 12:21:52 975 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На севере Житомирщины в пункте пропуска «Выступовичи» очередь из нескольких сотен машин и автобусов

 На севере Житомирщины, на въезде в Украину со стороны Беларуси, в пункте пропуска «Выступовичи» образовалась очередь из нескольких сотен транспортных средств.

Причиной появления очереди стало закрытие ПП «Новые Яриловичи» на Черниговщине. Там находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину.

Вместо закрытого пункта пропуска перевозчики вынуждены были для въезда в Украину выбрать другие участки границы, в частности - пункт пропуска «Выступовичи».
 

«В очереди на въезд в Украину со стороны Беларуси в пункте пропуска «Выступовичи» накопилась очередь из нескольких сотен транспортных средств. Таможенное оформление и пропуск транспортных средств в этом пункте пропуска осуществляется круглосуточно. С 00 часов 16 сентября должностными лицами таможни в пункте пропуска «Выступовичи» оформлено на въезд/выезд 335 транспортных средств, что значительно превышает его пропускную способность», - сообщает Киевская таможня Гостаможслужбы.


Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации, а перевозчиков призывают по возможности выбирать для пересечения границы на въезд в Украину другие пункты пропуска, не смежные с белорусской стороной.
Тэги: очередь, хасиды, граница, Житомирщина
Комментариев: 1
nvvetal
1 Ololo (nvvetal)   • 13:09:13, Сегодня [Материал]
-1

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