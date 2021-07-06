Русский попытался въехать в Украину на угнанном авто и был задержан житомирскими пограничниками

Житомирские пограничники задержали 52-летнего россиянина на угнанном авто. Автомобиль находился в международном розыске. Инцидент произошел 5 июля в пункте пропуска "Выступовичи". Об этом в соцсети сообщила Госпогранслужба
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"Во время оформления автомобиля "Mercedes" российской регистрации состоялось срабатывания базы данных Интерпол. Среагировала система Международной уголовной полиции на похищенные транспортные средства в 2019 году", - говорится в сообщении.
По данному факту пограничники немедленно проинформировали сотрудников Национальной полиции и Укрбюро Интерпола, которые подтвердили пребывание автомобиля в международном розыске.
Установлено, что въехать в Украину и доехать до города Полонное, что на Хмельнитчине, на угнанном внедорожнике намеревался 52-летний гражданин Российской Федерации.
В настоящее время транспортное средство, 2014 года выпуска, для выяснения всех обстоятельств передано сотрудникам Национальной полиции в Житомирской области.
Фото: Держприкордонслужба / Facebook