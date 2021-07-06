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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 6 » 12:50:10

Русский попытался въехать в Украину на угнанном авто и был задержан житомирскими пограничниками

Вчера, 12:50:10 582 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Русский попытался въехать в Украину на угнанном авто и был задержан житомирскими пограничниками

 Житомирские пограничники задержали 52-летнего россиянина на угнанном авто. Автомобиль находился в международном розыске. Инцидент произошел 5 июля в пункте пропуска "Выступовичи". Об этом в соцсети сообщила Госпогранслужба.
 

"Во время оформления автомобиля "Mercedes" российской регистрации состоялось срабатывания базы данных Интерпол. Среагировала система Международной уголовной полиции на похищенные транспортные средства в 2019 году", - говорится в сообщении.


По данному факту пограничники немедленно проинформировали сотрудников Национальной полиции и Укрбюро Интерпола, которые подтвердили пребывание автомобиля в международном розыске.

Установлено, что въехать в Украину и доехать до города Полонное, что на Хмельнитчине, на угнанном внедорожнике намеревался 52-летний гражданин Российской Федерации.

В настоящее время транспортное средство, 2014 года выпуска, для выяснения всех обстоятельств передано сотрудникам Национальной полиции в Житомирской области.

Фото: Держприкордонслужба / Facebook
Тэги: граница, Житомирщина, рф, Интерпол
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