В Житомирской области задержали гражданина Молдовы, который два года был в международном розыске

Ночью 24 июня в пункте пропуска "Выступовичи" на границе с Беларусью пограничники Житомирского отряда задержали 34-летнего гражданина Республики Молдова.
Как сообщает пресс-служба МВД
, при оформлении въезда в Украину на мужчину сработала база данных "Интерпола". Оказалось, что иностранец находится в международном розыске.
Пограничники сразу задержали преступника и по данному факту проинформировали представителей Укрбюро Интерпола.
Выяснилось, что мужчина сел в грузовик на подъезде к государственной границе, попросив водителя его подвезти. Молдаванин объяснил, что ехал из России и намеревался попасть в Молдову, транзитом через Беларусь и Украину.
Сотрудники Укрбюро Интерпола подтвердили, что гражданин Молдовы действительно находится в розыске и сообщили, что его с октября 2018 разыскивают правоохранительные органы Швейцарии за попытку умышленного убийства, кражи и грабеж.
Сейчас иностранца в установленном порядке передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей экстрадиции, с целью привлечения к уголовной ответственности.