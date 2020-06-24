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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 24 » 10:48:01

В Житомирской области задержали гражданина Молдовы, который два года был в международном розыске

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В Житомирской области задержали гражданина Молдовы, который два года был в международном розыске

 Ночью 24 июня в пункте пропуска "Выступовичи" на границе с Беларусью пограничники Житомирского отряда задержали 34-летнего гражданина Республики Молдова.

Как сообщает пресс-служба МВД, при оформлении въезда в Украину на мужчину сработала база данных "Интерпола". Оказалось, что иностранец находится в международном розыске.

Пограничники сразу задержали преступника и по данному факту проинформировали представителей Укрбюро Интерпола.



Выяснилось, что мужчина сел в грузовик на подъезде к государственной границе, попросив водителя его подвезти. Молдаванин объяснил, что ехал из России и намеревался попасть в Молдову, транзитом через Беларусь и Украину.

Сотрудники Укрбюро Интерпола подтвердили, что гражданин Молдовы действительно находится в розыске и сообщили, что его с октября 2018 разыскивают правоохранительные органы Швейцарии за попытку умышленного убийства, кражи и грабеж.

Сейчас иностранца в установленном порядке передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей экстрадиции, с целью привлечения к уголовной ответственности.
Тэги: граница, задержание, Интерпол, розыск
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