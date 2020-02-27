В глухом селе на Житомирщине скрывался преступник, которого 2 года разыскивала полиция. ФОТО

«Мужчина использовал средства конспирации, имел документы на чужое имя, изменил стиль жизни и внешность. Однако все эти легенды не помогли ему. Во время сверки по ведомственным базам мы установили, что на самом деле это 45-летний житель Первомайска Николаевской области, подозреваемый в причастности к ряду тяжких преступлений, среди которых - разбойные нападения в составе бандитской группировки на ювелирные магазины на территории нескольких областей Украины. С мая 2018 он находился в международном розыске», - сообщил начальник ГУНП Житомирщины Сергей Крупей.