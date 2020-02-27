В небольшом селе в Олевском районе Житомирской области поселился мужчина. Местным жителям он показался подозрительным и они сообщили о новом соседе в полицию. Правоохранители проверили информацию и оказалось, что мужчина находился в международном розыске и входил в состав бандитской группировки.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
«Село немноголюдное, только в нескольких домах живут люди. В одном из них несколько месяцев назад поселился приезжий мужчина якобы из Одесской области. Проживал одиночкой, излишнего внимания к себе не привлекал. Однако полицейские получили сведения о том, что он может быть не тем, за кого себя выдает»
, - объясняют в полиции.
Во время проверки его было идентифицировано: мужчина оказался 45-летним жителем Николаевской области, он входил в состав бандитской группировки, которая на протяжении 2016-2018 годов осуществляла разбойные нападения на ювелирные магазины в нескольких регионах Украины.
«Мужчина использовал средства конспирации, имел документы на чужое имя, изменил стиль жизни и внешность. Однако все эти легенды не помогли ему. Во время сверки по ведомственным базам мы установили, что на самом деле это 45-летний житель Первомайска Николаевской области, подозреваемый в причастности к ряду тяжких преступлений, среди которых - разбойные нападения в составе бандитской группировки на ювелирные магазины на территории нескольких областей Украины. С мая 2018 он находился в международном розыске», - сообщил начальник ГУНП Житомирщины Сергей Крупей.
Во время проведения обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли незарегистрированное оружие и боеприпасы, а также другие предметы, имеющие значение для следствия. Сейчас мужчина находится под стражей.
В глухом селе на Житомирщине скрывался преступник, которого 2 года разыскивала полиция. ФОТО