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В Житомирской области школьник угостил друзей «сладостями»: 11 детей госпитализировали

Сегодня, 15:00:05 696 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области школьник угостил друзей «сладостями»: 11 детей госпитализировали

 В Житомирской области ученики отравились химическими веществами, которые принес их одноклассник. Инцидент произошел 24 ноября в гимназии в селе Девочки Черняховской громады. Об этом сообщили в полиции.

"Предварительно около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости. Через некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия", - говорят правоохранители.

В учебное заведение вызвали медицинскую помощь. Детей доставили в областную детскую больницу.

В настоящее время врачи обследуют и оказывают помощь 11 школьникам 2010-2012 годов рождения.

Полицейские работают на месте и выясняют все обстоятельства происшествия.
Тэги: Житомирщина, больница, школа, отравление
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