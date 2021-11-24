В Житомирской области школьник угостил друзей «сладостями»: 11 детей госпитализировали

В Житомирской области ученики отравились химическими веществами, которые принес их одноклассник. Инцидент произошел 24 ноября в гимназии в селе Девочки Черняховской громады. Об этом сообщили в полиции
.
"Предварительно около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости. Через некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия"
, - говорят правоохранители.
В учебное заведение вызвали медицинскую помощь. Детей доставили в областную детскую больницу.
В настоящее время врачи обследуют и оказывают помощь 11 школьникам 2010-2012 годов рождения.
Полицейские работают на месте и выясняют все обстоятельства происшествия.