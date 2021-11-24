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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 24 » 16:13:38

Житомир получит от немецкого банка кредит на утепление школ и садиков

Сегодня, 16:13:38 249 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир получит от немецкого банка кредит на утепление школ и садиков

 Житомир получит кредит от немецкого государственного банка развития KfW на внедрение мероприятий по энергоэффективности в детских садах и школах. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 24 ноября, сообщает Укринформ.

Проект соглашения о кредите (25,5 млн евро) и гранте (1 млн евро) между правительством Украины и немецким государственным банком утвердил Кабинет Министров.

Предполагается, что привлеченные средства будут направлены на внедрение мероприятий по энергоэффективности в детских садах и школах Житомирского и Запорожского городских советов.

Житомир ожидает привлечь половину – 12,75 млн евро кредита и 0,5 млн евро гранта.

Процентная ставка по кредиту составит 2%, плата по обязательствам – 0,25%. Предусмотрен льготный период 10 лет, общий период погашения – 30 лет.

Возврат средств по кредиту обязаны обеспечить органы местного самоуправления.
Тэги: энергоэффективность, Житомир, кредит
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Комментариев: 1
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:06:29, Сегодня [Материал]

А что, Украина такая бедная, что не может пенопластом утеплить школы и садики? К чему эти кредиты?
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