Житомир получит от немецкого банка кредит на утепление школ и садиков

Житомир получит кредит от немецкого государственного банка развития KfW на внедрение мероприятий по энергоэффективности в детских садах и школах. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 24 ноября, сообщает Укринформ
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Проект соглашения о кредите (25,5 млн евро) и гранте (1 млн евро) между правительством Украины и немецким государственным банком утвердил Кабинет Министров.
Предполагается, что привлеченные средства будут направлены на внедрение мероприятий по энергоэффективности в детских садах и школах Житомирского и Запорожского городских советов.
Житомир ожидает привлечь половину – 12,75 млн евро кредита и 0,5 млн евро гранта.
Процентная ставка по кредиту составит 2%, плата по обязательствам – 0,25%. Предусмотрен льготный период 10 лет, общий период погашения – 30 лет.
Возврат средств по кредиту обязаны обеспечить органы местного самоуправления.