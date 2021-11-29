Житомир потратит более 17 млн евро на термомодернизацию школ, садиков и медучреждений

Житомир получит от немецкого государственного банка KfW льготный кредит и грант – в общей сложности более 17 млн евро. За эти средства город планирует термомодернизировать школы, садики и учреждения здравоохранения.
29 ноября сессия городского совета утвердила соглашение
о кредите и гранте между Кабинетом Министров Украины, Житомирским городским советом, Запорожским городским советом и KfW.
Проектом предусмотрена комплексная термореновация 40 зданий учебных заведений. Стоимость указанного проекта 17,7 млн евро. Из них 12,75 млн евро – средства кредита, 2,05 млн евро – грант специального фонда KfW, 2,9 млн евро – средства местного бюджета.
"Подход комплексный: термоизоляция стен, крыши и подвала; замена окон и дверей; установка индивидуальных тепловых пунктов. Все работы, от подготовки к сдаче в эксплуатацию, будут продолжаться с 2022 по 2025 годы", – сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
Прогнозируется, что после проведения термореновации потребление тепловой энергии сократится на 60%. Экономия ожидается на уровне 30 миллионов гривен в год.
Вместе с кредитом наш город получит и грант около 3 млн евро. Эту дополнительную финансовую поддержку направят на комплексную термореновацию зданий здравоохранительных учреждений.
"Перечень объектов, включенных в инвестиционную программу, сформирован. Однако его еще изучит специально созданная рабочая группа и определит приоритетность. Основные критерии отбора – это количество детей, посещающих образовательное учреждение, потребление тепловой энергии за последние годы", – сообщили в горсовете.
Мэр Житомира опубликовал ориентировочный перечень учебных заведений, в которых проведут термомодернизацию.