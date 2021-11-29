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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 29 » 12:41:56

Житомир потратит более 17 млн евро на термомодернизацию школ, садиков и медучреждений

Вчера, 12:41:56 709 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир потратит более 17 млн евро на термомодернизацию школ, садиков и медучреждений

 Житомир получит от немецкого государственного банка KfW льготный кредит и грант – в общей сложности более 17 млн ​​евро. За эти средства город планирует термомодернизировать школы, садики и учреждения здравоохранения.

29 ноября сессия городского совета утвердила соглашение о кредите и гранте между Кабинетом Министров Украины, Житомирским городским советом, Запорожским городским советом и KfW.

Проектом предусмотрена комплексная термореновация 40 зданий учебных заведений. Стоимость указанного проекта 17,7 млн евро. Из них 12,75 млн евро – средства кредита, 2,05 млн евро – грант специального фонда KfW, 2,9 млн евро – средства местного бюджета.
 

"Подход комплексный: термоизоляция стен, крыши и подвала; замена окон и дверей; установка индивидуальных тепловых пунктов. Все работы, от подготовки к сдаче в эксплуатацию, будут продолжаться с 2022 по 2025 годы", – сообщил городской голова Сергей Сухомлин.


Прогнозируется, что после проведения термореновации потребление тепловой энергии сократится на 60%. Экономия ожидается на уровне 30 миллионов гривен в год.

Вместе с кредитом наш город получит и грант около 3 млн евро. Эту дополнительную финансовую поддержку направят на комплексную термореновацию зданий здравоохранительных учреждений.
 

"Перечень объектов, включенных в инвестиционную программу, сформирован. Однако его еще изучит специально созданная рабочая группа и определит приоритетность. Основные критерии отбора – это количество детей, посещающих образовательное учреждение, потребление тепловой энергии за последние годы", – сообщили в горсовете.


Мэр Житомира опубликовал ориентировочный перечень учебных заведений, в которых проведут термомодернизацию.

Тэги: Житомир, термомодернизация, кредит
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:19:37, Вчера [Материал]

потратят они
тратить можно свои деньги....
кстати если облепить минватой здание мерии и облрады, экономия будет больше. Топят там как в сауне.
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