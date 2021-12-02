Под Житомиром пьяный водитель сбил ребенка: мальчик в реанимации

1 декабря в селе Ивановка Житомирского района нетрезвый водитель легковушки совершил наезд на 11-летнего подростка. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"По предварительным данным, около 19:20 водитель автомобиля Lada Kalina, 46-летний житель с. Ивановка, двигаясь по улице села, совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении"
, - информирует полиция.
В результате ДТП 11-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Житомирской детской областной больницы.
Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,4 промилле).
Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло около 20:10 возле с. Тетеревка Житомирского района.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Crafter сбил двигавшегося в попутном направлении пешехода.
Пешеход, 41-летний житель района, с травмами был госпитализирован в травматологическое отделение.
Фото: полиция