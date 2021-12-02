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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 2 » 11:14:06

Под Житомиром пьяный водитель сбил ребенка: мальчик в реанимации

Сегодня, 11:14:06 400 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром пьяный водитель сбил ребенка: мальчик в реанимации

 1 декабря в селе Ивановка Житомирского района нетрезвый водитель легковушки совершил наезд на 11-летнего подростка. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.

"По предварительным данным, около 19:20 водитель автомобиля Lada Kalina, 46-летний житель с. Ивановка, двигаясь по улице села, совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении", - информирует полиция.

В результате ДТП 11-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Житомирской детской областной больницы.

Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,4 промилле).



Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло около 20:10 возле с. Тетеревка Житомирского района.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Crafter сбил двигавшегося в попутном направлении пешехода.

Пешеход, 41-летний житель района, с травмами был госпитализирован в травматологическое отделение.

Фото: полиция
Тэги: дтп, Житомирский район
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 12:21:53, Сегодня [Материал]

уже и штрафы приличные, но все равно пьяная погань садится за руль. Ужесточать еще больше нужно за ДТП в пьяном виде, вплоть до пожизненного.
Blad
2 Александр (Blad)   • 13:37:15, Сегодня [Материал]

Оно кончено правильно за наказание пьянх за рулем. Но почему пешеходы не знают ПДД? Ведь же в школе учат или учили. Пешеход должен идти по обочине или краю проезжей части на встречу транспортному средству!!! А не в попутном направлении!
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