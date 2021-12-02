Жителя Житомирщины, жестоко избившего 8-летнюю падчерицу, отправили на общественные работы

В Житомирской области отчим жестоко избил 8-летнюю падчерицу. Инцидент произошел в октябре в селе с. Лесная Слободка Бердичевского района.
Об этом сообщила пресс-служба Бердичевского горрайонного суда
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"На почве внезапно возникших неприязненных отношений отчим дважды ударил девочку кулаком по лицу и один раз по ноге", - говорится в сообщении.
У пострадавшей диагностировали кровоподтеки на лице, кровоизлияние в белковой оболочке правого глаза, синяк на правой голени.
Подозреваемый признал свою вину. Известно, что летом этого года уже был судим: избил своего знакомого, за что был наказан штрафом, который до сих пор не оплатил.
Бердичевский горрайонный суд за насилие над ребенком назначил мужчине 150 часов общественных работ.