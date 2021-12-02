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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 2 » 17:27:57

Жителя Житомирщины, жестоко избившего 8-летнюю падчерицу, отправили на общественные работы

Вчера, 17:27:57 520 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жителя Житомирщины, жестоко избившего 8-летнюю падчерицу, отправили на общественные работы

 В Житомирской области отчим жестоко избил 8-летнюю падчерицу. Инцидент произошел в октябре в селе с. Лесная Слободка Бердичевского района.

Об этом сообщила пресс-служба Бердичевского горрайонного суда.
 

"На почве внезапно возникших неприязненных отношений отчим дважды ударил девочку кулаком по лицу и один раз по ноге", - говорится в сообщении.


У пострадавшей диагностировали кровоподтеки на лице, кровоизлияние в белковой оболочке правого глаза, синяк на правой голени.

Подозреваемый признал свою вину. Известно, что летом этого года уже был судим: избил своего знакомого, за что был наказан штрафом, который до сих пор не оплатил.

Бердичевский горрайонный суд за насилие над ребенком назначил мужчине 150 часов общественных работ.
Тэги: суд, отчим, избиение, Житомирщина
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