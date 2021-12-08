Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 09 Декабря 2021    08:15:47
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 8 » 18:34:45

В Житомире ледяной дождь превратил тротуары в каток. ФОТО

Вчера, 18:34:42 1501 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире ледяной дождь превратил тротуары в каток. ФОТО

 В Житомире с утра идет ледяной дождь. Главные дороги города посыпаны и вполне проездные, а вот с тротуарами ситуация хуже.

К вечеру они покрылись ледяной коркой. Ходить очень скользко и небезопасно.

Даже в центральной части города коммунальщики не успели посыпать все тротуары. В спальных районах и в окрестностях тротуары сверкают словно каток.

В горсовете сообщили, что к уборке тротуаров от снега и посыпанию их противогололедной смесью подключили подрядные организации и дополнительную технику.

Как избежать травмирования при гололедице - читайте по ссылке.





Фото: Житомир онлайн
Тэги: скользко, ледяной дождь, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 4
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:47:35, Вчера [Материал]

На улицах не видно ни коммунальщиков, ни подрядных организаций, ни дополнительной техники. СУГС!
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 20:29:38, Вчера [Материал]

Зато на улицах видно огромные экраны (на ЦУМ и на Главпочтампе), откуда что-то вещает Сухомлин во всей красе. В это время по всем тротуарам ползёт рачки народ. Сюрреалистическая картина.
TerminatorUA
3 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 20:39:40, Вчера [Материал]

Всё "делают", чтоб создать картинку для умственно неполноценных, типа преди, агента провокатора... Дебильная нация - дебильна во всём!
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 21:21:24, Вчера [Материал]

чего вы хотите от "мэрии"
не они этот лёд намораживали - не им его и убирать....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus