В Житомире ледяной дождь превратил тротуары в каток. ФОТО

В Житомире с утра идет ледяной дождь. Главные дороги города посыпаны и вполне проездные, а вот с тротуарами ситуация хуже.
К вечеру они покрылись ледяной коркой. Ходить очень скользко и небезопасно.
Даже в центральной части города коммунальщики не успели посыпать все тротуары. В спальных районах и в окрестностях тротуары сверкают словно каток.
В горсовете сообщили, что к уборке тротуаров от снега и посыпанию их противогололедной смесью подключили подрядные организации и дополнительную технику.
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Фото: Житомир онлайн