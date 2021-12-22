Украли новогоднее настроение: неизвестные стащили с улицы Михайловской декоративную елку. ВИДЕО

В Житомире на улице Михайловской неизвестные украли стоящую в горшке декоративную елку. Факт кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили в Telegram-канале
Житомирского городского совета.
Кража произошла около полуночи 22 декабря. Неизвестные украли одну из восьми установленных на пешеходной улице елок.
"Это одна из самых больших елок в этом ансамбле. Надеюсь, ее удастся вернуть на место"
, – сказал директор КП "Зеленбуд" Александр Волокита.
После новогодних праздников елки планировали высадить в скверах города.