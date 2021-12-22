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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 22 » 13:12:59

Украли новогоднее настроение: неизвестные стащили с улицы Михайловской декоративную елку. ВИДЕО

Сегодня, 13:12:59 493 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украли новогоднее настроение: неизвестные стащили с улицы Михайловской декоративную елку. ВИДЕО

 В Житомире на улице Михайловской неизвестные украли стоящую в горшке декоративную елку. Факт кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили в Telegram-канале Житомирского городского совета.

Кража произошла около полуночи 22 декабря. Неизвестные украли одну из восьми установленных на пешеходной улице елок.

"Это одна из самых больших елок в этом ансамбле. Надеюсь, ее удастся вернуть на место", – сказал директор КП "Зеленбуд" Александр Волокита.

После новогодних праздников елки планировали высадить в скверах города.

 
Тэги: кража, камеры, улица Михайловская, елка
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