Украл праздник: в Житомире мужчина похитил из общежития украшенную новогоднюю елку

В Житомире мужчина пришел в общежитие и похитил оттуда украшенную жителями новогоднюю елку. Вора праздничного настроения удалось разыскать благодаря камерам видеонаблюдения. О краже "ЖЖ
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"21 декабря около 18:30 в полицию позвонила житомирянка с сообщением о краже. Женщина заметила, как незнакомец забрал из коридора на первом этаже общежития искусственную елку", - сообщает полиция.
Оперативники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что кражу совершил 40-летний житомирянин, который проживает неподалеку. Также выяснили, что он причастен и к краже велосипеда с этого же общежития.
У мужчины изъяли похищенное дерево, а его доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.
"Причастному к правонарушению может грозить штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 80 до 240 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет"
, - отметили правоохранители.