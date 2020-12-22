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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 22 » 16:25:28

Украл праздник: в Житомире мужчина похитил из общежития украшенную новогоднюю елку

Вчера, 16:28:08 1212 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украл праздник: в Житомире мужчина похитил из общежития украшенную новогоднюю елку

 В Житомире мужчина пришел в общежитие и похитил оттуда украшенную жителями новогоднюю елку. Вора праздничного настроения удалось разыскать благодаря камерам видеонаблюдения. О краже "ЖЖ" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"21 декабря около 18:30 в полицию позвонила житомирянка с сообщением о краже. Женщина заметила, как незнакомец забрал из коридора на первом этаже общежития искусственную елку", - сообщает полиция.


Оперативники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что кражу совершил 40-летний житомирянин, который проживает неподалеку. Также выяснили, что он причастен и к краже велосипеда с этого же общежития.

У мужчины изъяли похищенное дерево, а его доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

"Причастному к правонарушению может грозить штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 80 до 240 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет", - отметили правоохранители.
Тэги: Житомир, елка, кража
Комментариев: 1
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 17:59:51, Вчера [Материал]
0

Гринч х...ев!)))
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