Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 23 Декабря 2021    16:52:56
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 23 » 11:37:37

Известный футбольный тренер Сергей Ковалец возглавил команду из чемпионата Житомирской области

Сегодня, 11:37:37 409 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Известный футбольный тренер Сергей Ковалец возглавил команду из чемпионата Житомирской области

 Экс-тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец возглавил футбольный клуб "Полесье" из села Ставки Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

ФК "Полесье" из Ставок выступает в чемпионате Житомирской области, где занимает 1-е место после 15 туров.
 


Сергей Ковалец – украинский футбольный тренер и эксперт, бывший советский и украинский футболист.

Возглавлял молодежную сборную Украины. В свое время Ковалец был в тренерском штабе харьковского "Металлиста", возглавлял ФК "Львов", "Александрию", "Оболонь", клуб из Словакии, тренировал запорожский "Металлург", "Черноморец", три года работал главным тренером сборной Украины U-21.
Тэги: ФК Полесье, футбол, Ковалец
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus