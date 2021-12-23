Известный футбольный тренер Сергей Ковалец возглавил команду из чемпионата Житомирской области

Экс-тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец возглавил футбольный клуб "Полесье" из села Ставки Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
ФК "Полесье" из Ставок выступает в чемпионате Житомирской области, где занимает 1-е место после 15 туров.
Сергей Ковалец – украинский футбольный тренер и эксперт, бывший советский и украинский футболист.
Возглавлял молодежную сборную Украины. В свое время Ковалец был в тренерском штабе харьковского "Металлиста", возглавлял ФК "Львов", "Александрию", "Оболонь", клуб из Словакии, тренировал запорожский "Металлург", "Черноморец", три года работал главным тренером сборной Украины U-21.