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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 18 » 12:44:33

Житомирские водители в лидерах по количеству нарушений ПДД

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Житомирские водители в лидерах по количеству нарушений ПДД

 Житомир попал в тройку городов, где камеры чаще всего фиксируют нарушения правил дорожного движения.

Об этом в соцсети сообщил сервис "Штрафи UA".

Три камеры в Житомире за 4 месяца 2021 года зафиксировали 35 510 нарушений. Общая сумма штрафов – 12 289 640 грн.

Больше только в Харькове (130 335 нарушений) и Киеве (526 455 нарушений).

Данные получены из официальных источников (сайт data.gov.ua и ГСЦ МВД).

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Камеры фиксации нарушений ПДД


Приборы автоматической фиксации нарушений с 20 августа 2021 работают на Чудновском мосту и на улице Победы.

Нарушителем скоростного режима считается тот водитель, который превысил разрешенную скорость на 23 км/ч. Для примера: в городах это 73 км/ч (50 разрешенная + 20 допустимое превышение + 3 заложенная погрешность прибора).
 

Штрафы за превышение скорости

 
  • За превышение скорости от 20 до 50 км/ч - штраф 340 грн.
  • За превышение скорости более чем на 50 км/ч - 1700 грн.
  • За проезд полосой общественного транспорта - 680 грн.
  • За проезд перекрестков на "красный" сигнал светофора - 425-510 грн.
Тэги: камеры, пдд, Житомир
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