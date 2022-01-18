Житомирские водители в лидерах по количеству нарушений ПДД

Житомир попал в тройку городов, где камеры чаще всего фиксируют нарушения правил дорожного движения.
Об этом в соцсети сообщил сервис "Штрафи UA
".
Три камеры в Житомире за 4 месяца 2021 года зафиксировали 35 510 нарушений
. Общая сумма штрафов – 12 289 640 грн.
Больше только в Харькове (130 335 нарушений) и Киеве (526 455 нарушений).
Данные получены из официальных источников (сайт data.gov.ua и ГСЦ МВД).
Камеры фиксации нарушений ПДД
Приборы автоматической фиксации нарушений с 20 августа 2021 работают
на Чудновском мосту и на улице Победы.
Нарушителем скоростного режима считается тот водитель, который превысил разрешенную скорость на 23 км/ч. Для примера: в городах это 73 км/ч (50 разрешенная + 20 допустимое превышение + 3 заложенная погрешность прибора).
Штрафы за превышение скорости
- За превышение скорости от 20 до 50 км/ч - штраф 340 грн.
- За превышение скорости более чем на 50 км/ч - 1700 грн.
- За проезд полосой общественного транспорта - 680 грн.
- За проезд перекрестков на "красный" сигнал светофора - 425-510 грн.