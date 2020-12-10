Новая камера на Киевском шоссе зафиксировала за сутки более 1000 нарушений скоростного режима

В Житомире камера в сутки зафиксировала более 1000 нарушений скоростного режима. Она установлена на Киевском шоссе рядом со школой №10.
Об этом 9 декабря сообщил Роман Кравчук
, член Городской комиссии по безопасности дорожного движения.
"Разрешенная скорость 40 км/ч, нарушение фиксируется при 40+23 км/ч и выше (особенность нашего Законодательства). С 00-00 9 декабря до 20-00 того же 9 декабря зафиксировано 1097 нарушений скоростного режима. Средняя скорость 73.8 км/ч, максимальная 115 (!) км/ч. Напомню, это город - не трасса. И рядом школа"
, - отметил Кравчук.
Напомним, 2 декабря исполком дал разрешение
на установку камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения по адресу Киевское шоссе, 32. Камеру установили 8 декабря, она работает в тестовом режиме.
Пока же это есть явный поиск источника пополнения бюджета (или кармана полиции) любыми способами.