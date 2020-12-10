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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 10 » 10:34:03

Новая камера на Киевском шоссе зафиксировала за сутки более 1000 нарушений скоростного режима

Сегодня, 10:54:03 631 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новая камера на Киевском шоссе зафиксировала за сутки более 1000 нарушений скоростного режима

 В Житомире камера в сутки зафиксировала более 1000 нарушений скоростного режима. Она установлена ​​на Киевском шоссе рядом со школой №10.

Об этом 9 декабря сообщил Роман Кравчук, член Городской комиссии по безопасности дорожного движения.

"Разрешенная скорость 40 км/ч, нарушение фиксируется при 40+23 км/ч и выше (особенность нашего Законодательства). С 00-00 9 декабря до 20-00 того же 9 декабря зафиксировано 1097 нарушений скоростного режима. Средняя скорость 73.8 км/ч, максимальная 115 (!) км/ч. Напомню, это город - не трасса. И рядом школа", - отметил Кравчук.

Напомним, 2 декабря исполком дал разрешение на установку камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения по адресу Киевское шоссе, 32. Камеру установили 8 декабря, она работает в тестовом режиме.
Тэги: Житомир, пдд, камеры
Комментариев: 2
Житич
1 Василий (Житич)   • 11:30:58, Сегодня [Материал]
0

Там вполне достаточно разрешённой скорости 50 км.На пешеходных переходах ставится светофор, кнопка и нет никаких проблем.
Пока же это есть явный поиск источника пополнения бюджета (или кармана полиции) любыми способами.
Karab
2 Сергей (Karab)   • 11:41:49, Сегодня [Материал]
+2

там школа, поэтому стоит ограничение по скорости
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