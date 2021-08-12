В Житомире в 11 локациях установят камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

«Решением комиссии по безопасности дорожного движения определены первые одиннадцать мест, где будут установлены камеры. Три камеры уже установлены на двух объектах - это улица Чудновская, в районе Чудновского моста, и улица Победы, 86, перед проспектом Независимости. На некоторых объектах, в частности проспектах, где ширина проезжей части составляет три полосы в одном направлении, там устанавливают две камеры, потому что она фиксирует не более двух полос движения. Поэтому на некоторых объектах будет две камеры, а на некоторых - одна. Город обеспечил подключение, питание, установка дорожных знаков. Далее будем развивать эту сеть по одиннадцати объектах, которые уже определили, а дальше будем расширять», - рассказал начальник управления транспорта и связи Житомирского городского совета Константин Пидпокровный.