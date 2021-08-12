В Житомире в 11 локациях установят камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

В Житомире на улице Чудновской и Победы установили три камеры автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Такие приборы фиксации появятся на улицах города еще по 9 адресам, передает Житомир инфо
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«Решением комиссии по безопасности дорожного движения определены первые одиннадцать мест, где будут установлены камеры. Три камеры уже установлены на двух объектах - это улица Чудновская, в районе Чудновского моста, и улица Победы, 86, перед проспектом Независимости. На некоторых объектах, в частности проспектах, где ширина проезжей части составляет три полосы в одном направлении, там устанавливают две камеры, потому что она фиксирует не более двух полос движения. Поэтому на некоторых объектах будет две камеры, а на некоторых - одна. Город обеспечил подключение, питание, установка дорожных знаков. Далее будем развивать эту сеть по одиннадцати объектах, которые уже определили, а дальше будем расширять», - рассказал начальник управления транспорта и связи Житомирского городского совета Константин Пидпокровный.
В городском совете отмечают, что камеры закупает Национальная полиция за государственные средства. Их установят на скоростных участках, где чаще всего случаются ДТП.
Где в Житомире будут установлены приборы фиксации нарушений ПДД:
- Проспект Мира, 19;
- Улица Киевская, 77;
- Перекресток улицы Покровской и проспекта Независимости;
- Перекресток проспекта Мира и ул. Героев Десантников;
- Улица Чудновская (мост через Каменку);
- Перекресток улицы Витрука и проезд 2-й Полевой площади;
- Улица Бердичевская, 81;
- Улица Покровская, 169;
- Перекресток Киевского шоссе и ул. Нобелевская;
- Улица Жуйко, 12;
- Улица Победы, 86.
Напомним, с 26 июля в Житомирской области заработали 5 камер автоматической фиксации
нарушений ПДД.
Фото: Житомир инфо