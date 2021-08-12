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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 12 » 08:55:41

В Житомире в 11 локациях установят камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

Сегодня, 08:55:41 994 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире в 11 локациях установят камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

 В Житомире на улице Чудновской и Победы установили три камеры автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Такие приборы фиксации появятся на улицах города еще по 9 адресам, передает Житомир инфо.
 

«Решением комиссии по безопасности дорожного движения определены первые одиннадцать мест, где будут установлены камеры. Три камеры уже установлены на двух объектах - это улица Чудновская, в районе Чудновского моста, и улица Победы, 86, перед проспектом Независимости. На некоторых объектах, в частности проспектах, где ширина проезжей части составляет три полосы в одном направлении, там устанавливают две камеры, потому что она фиксирует не более двух полос движения. Поэтому на некоторых объектах будет две камеры, а на некоторых - одна. Город обеспечил подключение, питание, установка дорожных знаков. Далее будем развивать эту сеть по одиннадцати объектах, которые уже определили, а дальше будем расширять», - рассказал начальник управления транспорта и связи Житомирского городского совета Константин Пидпокровный.


В городском совете отмечают, что камеры закупает Национальная полиция за государственные средства. Их установят на скоростных участках, где чаще всего случаются ДТП.
 

Где в Житомире будут установлены приборы фиксации нарушений ПДД:

 
  • Проспект Мира, 19;
  • Улица Киевская, 77;
  • Перекресток улицы Покровской и проспекта Независимости;
  • Перекресток проспекта Мира и ул. Героев Десантников;
  • Улица Чудновская (мост через Каменку);
  • Перекресток улицы Витрука и проезд 2-й Полевой площади;
  • Улица Бердичевская, 81;
  • Улица Покровская, 169;
  • Перекресток Киевского шоссе и ул. Нобелевская;
  • Улица Жуйко, 12;
  • Улица Победы, 86.

Напомним, с 26 июля в Житомирской области заработали 5 камер автоматической фиксации нарушений ПДД.





Фото: Житомир инфо
Тэги: пдд, камеры, Штрафы, Житомир
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