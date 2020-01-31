Не погоняешь. На дорогах установят камеры автофиксации нарушений ПДД

На житомирских дорогах как и по всей стране заработает новая система фиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас Министерство инфраструктуры привлекает к этому городские власти.
Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, в Украине планируют установить автоматизированные камеры. Они будут выявлять нарушителей, фиксировать это, после чего водителей будут штрафовать. Планируется, что сначала система заработает в тестовом режиме - это случится в марте 2020 года. Для этого уже приобретен Центр автоматизированной обработки данных, программное обеспечение и 30 комплексов автоматической фиксации нарушений.
К реализации проекта по внедрению локальных программ безопасности уже привлекли Киев, Одессу, Харьков, Каменец-Подольский, Днепр и Львов. Эти города уже обустраивают инфраструктуру безопасности: системы снижения скорости возле школ, велодорожки и пешеходные переходы. Всего, до конца года, подключат все города и на дорогах установят 250 камер для фиксации нарушений.
Как снизить аварийность?
Стоит отметить, что за 2019 год в Украине произошло около 160 тысяч ДТП, в которых травмировалось более 32 тысяч человек (около 90 человек ежедневно). Данные показатели повлекли за собой социально-экономические потери в размере 68,9 миллиардов гривен, что составляет почти 2% ВВП.
Для того, чтобы снизить аварийность на дорогах страны Правительство решило ускорить внедрение автофиксации нарушений ПДД, которая является часть государственно программы безопасности.
Правительство планирует снизить аварийность на 30%. Именно поэтому на государственную безопасность в текущем году из бюджета выделено 3,2 миллиарда гривен.
Правильное обустройство пешеходных переходов
Помимо введения системы автофиксации нарушений, также предусмотрено внедрение новых стандартов при обустройстве пешеходных переходов, развязок и других объектов.
«Предусмотрено построить и обустроить 35 развязок кольцевого типа, 20 разноуровневых пешеходных переходов, 500 пешеходных переходов в местах с наибольшей концентрацией ДТП, автономное освещение 500 пешеходных переходов. Также будет ликвидирован 16 мест концентрации ДТП, установлены дорожные знаки с подсветкой и сигнальными лампами»,- подчеркнул Владислав Криклий.
Как снизить смертность на дорогах: руководство к действию
Не погоняешь. На дорогах установят камеры автофиксации нарушений ПДД
Однако, КАЖДЫЙ год на дорогах гибнет больше людей, чем во всех войнах Израиля. Жутко становится от того, что творят водители на дорогах. И драконовские штрафы не помогают.
В ГОЛОВАХ РАЗРУХА, а не на дорогах.
Думаю, что у ЗЛОСТНЫХ нарушителей ПДД, даже по мелочам, надо права отбирать. Первый раз временно, а потом уже за ЛЮБОЕ нарушение - на всю жизнь.
https://youtu.be/vWJApqoukQ0