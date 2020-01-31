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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Январь » 31 » 19:19:47

Не погоняешь. На дорогах установят камеры автофиксации нарушений ПДД

Сегодня, 19:22:47 672 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Не погоняешь. На дорогах установят камеры автофиксации нарушений ПДД

 На житомирских дорогах как и по всей стране заработает новая система фиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас Министерство инфраструктуры привлекает к этому городские власти.

Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, в Украине планируют установить автоматизированные камеры. Они будут выявлять нарушителей, фиксировать это, после чего водителей будут штрафовать. Планируется, что сначала система заработает в тестовом режиме - это случится в марте 2020 года. Для этого уже приобретен Центр автоматизированной обработки данных, программное обеспечение и 30 комплексов автоматической фиксации нарушений. 

К реализации проекта по внедрению локальных программ безопасности уже привлекли Киев, Одессу, Харьков, Каменец-Подольский, Днепр и Львов. Эти города уже обустраивают инфраструктуру безопасности: системы снижения скорости возле школ, велодорожки и пешеходные переходы. Всего, до конца года, подключат все города и на дорогах установят 250 камер для фиксации нарушений.  
 

Как снизить аварийность?


Стоит отметить, что за 2019 год в Украине произошло около 160 тысяч ДТП, в которых травмировалось более 32 тысяч человек (около 90 человек ежедневно). Данные показатели повлекли за собой социально-экономические потери в размере 68,9 миллиардов гривен, что составляет почти 2% ВВП.

Для того, чтобы снизить аварийность на дорогах страны Правительство решило ускорить внедрение автофиксации нарушений ПДД, которая является часть государственно программы безопасности.

Правительство планирует снизить аварийность на 30%. Именно поэтому на государственную безопасность в текущем году из бюджета выделено 3,2 миллиарда гривен. 
 

Правильное обустройство пешеходных переходов


Помимо введения системы автофиксации нарушений, также предусмотрено внедрение новых стандартов при обустройстве пешеходных переходов, развязок и других объектов.

«Предусмотрено построить и обустроить 35 развязок кольцевого типа, 20 разноуровневых пешеходных переходов, 500 пешеходных переходов в местах с наибольшей концентрацией ДТП, автономное освещение 500 пешеходных переходов. Также будет ликвидирован 16 мест концентрации ДТП, установлены дорожные знаки с подсветкой и сигнальными лампами»,- подчеркнул Владислав Криклий.
 

Как снизить смертность на дорогах: руководство к действию

Тэги: пдд, Штрафы, камеры
Комментариев: 2
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 19:45:32, Сегодня
+2

Междугородные трассы в Израиле отличные. Разметка, освещение перекрёстков и опасных мест, камеры понатыканы. Катайся безопасно до усирачки!
Однако, КАЖДЫЙ год на дорогах гибнет больше людей, чем во всех войнах Израиля. Жутко становится от того, что творят водители на дорогах. И драконовские штрафы не помогают.
В ГОЛОВАХ РАЗРУХА, а не на дорогах.

Думаю, что у ЗЛОСТНЫХ нарушителей ПДД, даже по мелочам, надо права отбирать. Первый раз временно, а потом уже за ЛЮБОЕ нарушение - на всю жизнь.
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 21:20:04, Сегодня
0

Про безпеку на дорозі для пішоходів
https://youtu.be/vWJApqoukQ0
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