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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июль » 26 » 08:56:35

Сегодня в Житомирской области заработает автоматическая фиксация нарушений ПДД: где установлены камеры

Сегодня, 08:56:35 1161 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сегодня в Житомирской области заработает автоматическая фиксация нарушений ПДД: где установлены камеры

 С 26 июля в Житомирской области заработают 5 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Все они размещены на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп, сообщает МВД Украины.

"С 12:00 часов 26 июля на автомобильных дорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в городах Кропивницкий и Харьков заработают камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.
 

Расположение камер

 
  • на 94 км+461 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч).
  • на 94 км+686 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч).
  • на 97 км+297 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч).
  • на 97 км+627 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч).
  • на 158 км+305 (с. Березовка, Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении г. Ровно (ограничение скорости 50 км/ч).





В МВД заявили, что места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.

За превышение скорости от 20 до 50 км/ч штрафуют на 340 грн, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч придется заплатить 1700 грн.
Тэги: Житомирская область, пдд, Штрафы, камеры
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Комментариев: 3
asercbr_zt
1 Андрей (asercbr_zt)   • 10:49:47, Сегодня [Материал]

ПыСы. Камеры отлично работаю ночью, даже если едешь на дальнем)
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 14:37:10, Сегодня [Материал]

полицаи великолепны
я так понимаю, что это самые аварийные места на киевской трассе.....
Macarron
3 Chacarron (Macarron)   • 16:21:36, Сегодня [Материал]

А на чудновском мосту когда начнут работать камеры?
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