Сегодня в Житомирской области заработает автоматическая фиксация нарушений ПДД: где установлены камеры

С 26 июля в Житомирской области заработают 5 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Все они размещены на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп, сообщает МВД Украины
.
"С 12:00 часов 26 июля на автомобильных дорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в городах Кропивницкий и Харьков заработают камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме"
, - говорится в сообщении.
Расположение камер
- на 94 км+461 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч).
- на 94 км+686 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч).
- на 97 км+297 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч).
- на 97 км+627 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч).
- на 158 км+305 (с. Березовка, Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении г. Ровно (ограничение скорости 50 км/ч).
В МВД заявили, что места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.
За превышение скорости от 20 до 50 км/ч штрафуют на 340 грн
, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч придется заплатить 1700 грн
.