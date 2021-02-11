На дорогах Житомирской области установят еще 18 камер автоматической фиксации нарушений ПДД

Национальная полиция установит дополнительно 220 камер фотовидеофиксации на автодорогах Украины до конца 2021 года. 18 комплексов автоматической фиксации появятся в Житомирской области. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков
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«В этом году планируется установить 220 камер фотовидеофиксации по Украине. За 8 месяцев 2020-го на участках работы 48 комплексов автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое. +210 млн грн в бюджет», – отметил Аваков.
В Житомирской области камеры установят на трассе М-06 Киев - Чоп, Н-03 Житомир - Черновцы, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский. Полный список трасс, где будут установлены камеры, опубликовал замдиректора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало.
За что будут штрафовать
Камеры в автоматическом режиме фиксируют нарушение скоростных ограничений, а также проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.
- В населенных пунктах (в том числе в Киеве) разрешенная скорость движения – не более 50 км/ч.
- На автомобильных дорогах вне населенных пунктов – не более 90 км/ч,
- На автомобильных дорогах с разделительной полосой – не более 110 км/ч,
- На автомагистралях – не более 130 км/ч.
Нарушением скоростного режима будет считаться: 50+20+3 км/ч = 73 км/ч (где 3 км/ч – это специально заложена погрешность в работе прибора).
После фиксации нарушения камерой, информация поступает в центр обработки данных при патрульной полиции, где ее рассматривает уполномоченный сотрудник. Он обращается к реестрам, которые необходимы для вынесения постановления о наложении административного взыскания за правонарушения ПДД.
Штраф приходит либо владельцу автомобиля, либо его пользователю, если такие данные занесены в реестр. Если же авто на иностранных номерах, штраф оплачивает тот, кто ввез это авто на территорию Украины.