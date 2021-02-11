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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 11 » 08:38:08

На дорогах Житомирской области установят еще 18 камер автоматической фиксации нарушений ПДД

Сегодня, 09:12:32 1216 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На дорогах Житомирской области установят еще 18 камер автоматической фиксации нарушений ПДД

 Национальная полиция установит дополнительно 220 камер фотовидеофиксации на автодорогах Украины до конца 2021 года. 18 комплексов автоматической фиксации появятся в Житомирской области. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
 

«В этом году планируется установить 220 камер фотовидеофиксации по Украине. За 8 месяцев 2020-го на участках работы 48 комплексов автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое. +210 млн грн в бюджет», – отметил Аваков.





В Житомирской области камеры установят на трассе М-06 Киев - Чоп, Н-03 Житомир - Черновцы, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский. Полный список трасс, где будут установлены камеры, опубликовал замдиректора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало.






 

За что будут штрафовать


Камеры в автоматическом режиме фиксируют нарушение скоростных ограничений, а также проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.
 
  • В населенных пунктах (в том числе в Киеве) разрешенная скорость движения – не более 50 км/ч.
  • На автомобильных дорогах вне населенных пунктов – не более 90 км/ч,
  • На автомобильных дорогах с разделительной полосой – не более 110 км/ч,
  • На автомагистралях – не более 130 км/ч.

Нарушением скоростного режима будет считаться: 50+20+3 км/ч = 73 км/ч (где 3 км/ч – это специально заложена погрешность в работе прибора).

После фиксации нарушения камерой, информация поступает в центр обработки данных при патрульной полиции, где ее рассматривает уполномоченный сотрудник. Он обращается к реестрам, которые необходимы для вынесения постановления о наложении административного взыскания за правонарушения ПДД.

Штраф приходит либо владельцу автомобиля, либо его пользователю, если такие данные занесены в реестр. Если же авто на иностранных номерах, штраф оплачивает тот, кто ввез это авто на территорию Украины.
Тэги: камеры, Житомирская область, дороги, пдд
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Комментариев: 1
Pound
1 Life is life (Pound)   • 11:05:17, Сегодня [Материал]
0

Як їздили на червоний так і їздять. Як їздили п"яні так і їздять ітд. ітп.
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