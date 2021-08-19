Завтра на Житомирщине заработают новые камеры автофиксации нарушений ПДД

В Житомирской области с 20 августа заработают еще три камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий
.
Известно, что новые камеры расположены на трассе Киев - Чоп:
- на 174 км + 600 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);
- на 127 км + 246 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);
- на 230 км + 853 автодороги М-06 в направлении г. Ровно (ограничение скорости 110 км/ч).
Напомним, с 26 июля в Житомирской области заработали 5 камер автоматической фиксации
нарушений ПДД.
Также в планах - установить камеры на улицах Житомира
, где чаще всего случаются ДТП.