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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Август » 19 » 14:14:33

Завтра на Житомирщине заработают новые камеры автофиксации нарушений ПДД

Вчера, 14:14:33 1350 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Завтра на Житомирщине заработают новые камеры автофиксации нарушений ПДД

 В Житомирской области с 20 августа заработают еще три камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Известно, что новые камеры расположены на трассе Киев - Чоп:
 
  • на 174 км + 600 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);
  • на 127 км + 246 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);
  • на 230 км + 853 автодороги М-06 в направлении г. Ровно (ограничение скорости 110 км/ч).

Напомним, с 26 июля в Житомирской области заработали 5 камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Также в планах - установить камеры на улицах Житомира, где чаще всего случаются ДТП.
Тэги: Житомирская область, камеры, пдд, Штрафы
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