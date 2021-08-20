В Житомире заработали первые камеры автофиксации нарушений ПДД: где установлены и за что будут штрафовать

С сегодняшнего дня, 20 августа, на улицах Житомира в полноценном режиме заработали первые три прибора автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает Житомирский городской совет
.
Приборы контроля "КАСКАД" уже работают:
- на Чудновском мосту, в направлении улицы Леха Качиньского (ограничение скорости 50 километров в час);
- на Чудновском мосту, в направлении улицы Радивиловская (ограничение скорости 50 километров в час);
- на улице Победы, 86, в направлении улицы Николая Сциборского (ограничение скорости 50 километров в час).
Приборы фиксации появятся на улицах Житомира еще по 9 адресам
.
Камеры распознают такие нарушения, как: проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, проезд по полосе для общественного транспорта и превышение допустимой скорости.
И если в случае первых двух видов нарушений все понятно, когда водитель считается нарушителем, то с последним нужно разобраться подробнее.
Разрешенная скорость
- В пешеходной (жилой) зоне - 20 км/ч.
- В населенных пунктах (городах) разрешена максимальная скорость движения 50 км/ч.
- На автодорогах вне населенных пунктов разрешено ехать со скоростью 90 км/ч.
- Если за городом дорога оборудована разделительной полосой - 110 км/ч.
- На автомагистралях допускается скорость 130 км/ч.
Нарушителем скоростного режима считается тот водитель, который превысил разрешенную скорость на 23 км/ч. Для примера: в городах это будет 73 км/ч (50 разрешенная + 20 допустимое превышение + 3 заложенная погрешность прибора).
Фиксация нарушения
После того как камера зафиксировала нарушение ПДД, информация поступает в Центр обработки данных патрульной полиции. Далее сотрудник ведомства рассматривает нарушение, обращаясь к реестрам, необходимых для вынесения постановления о наложении административного взыскания.
И вскоре штраф поступает или владельцу автомобиля, или пользователю авто (если эти данные занесены в реестр). В случае если автомобиль на иностранных номерах, то штраф платит тот, кто привез эту машину на территорию Украины.
Штрафы за превышение скорости
- За превышение скорости от 20 до 50 км/ч - штраф 340 грн.
- За превышение скорости более чем на 50 км/ч - 1700 грн.
- За проезд полосой общественного транспорта - 680 грн.
- За проезд перекрестков на "красный" сигнал светофора - 425-510 грн.
Оплата штрафа
Если нарушитель, которого засекли камеры автофиксации нарушений ПДД, оплатит свой штраф в течение 10 рабочих дней со дня сообщения, то он может заплатить только половину стоимости штрафа.
Если не оплатить штраф в течение 15 дней, то он удваивается и взимается Исполнительной службой, которая может наложить арест на автомобиль, недвижимость и счета в банках.