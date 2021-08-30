В пригороде Житомира установили еще одну камеру фиксации превышения скорости

В пригороде Житомира на еще одном участке дороги проводится фиксация превышения скорости приборами TruCAM. С 30 августа камеры работают на трассе Р-18 на отрезке между 4-9 километром автодороги Житомир - Попельня - Сквира.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в патрульной полиции, новый участок определен на основании проведенного анализа аварийности именно по причинам превышения скорости движения.
Перед местом измерения скорости стоят предупредительные знаки, а на самих участках - служебный автомобиль полиции с включенными синими проблесковыми маячками.
За превышение скорости от 20 до 50 км/ч штраф составляет 340 грн, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч придется заплатить 1700 грн.
Напомним, 20 августа на улицах Житомира заработали первые приборы автоматической фиксации нарушений
Правил дорожного движения.