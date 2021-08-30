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Главная » Новости » Житомир » 2021 » Август » 30 » 12:47:06

В пригороде Житомира установили еще одну камеру фиксации превышения скорости

Сегодня, 12:47:06 3531 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В пригороде Житомира установили еще одну камеру фиксации превышения скорости

 В пригороде Житомира на еще одном участке дороги проводится фиксация превышения скорости приборами TruCAM. С 30 августа камеры работают на трассе Р-18 на отрезке между 4-9 километром автодороги Житомир - Попельня - Сквира.

Как сообщили «Журналу Житомира» в патрульной полиции, новый участок определен на основании проведенного анализа аварийности именно по причинам превышения скорости движения.

Перед местом измерения скорости стоят предупредительные знаки, а на самих участках - служебный автомобиль полиции с включенными синими проблесковыми маячками.

За превышение скорости от 20 до 50 км/ч штраф составляет 340 грн, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч придется заплатить 1700 грн.

Напомним, 20 августа на улицах Житомира заработали первые приборы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.
Тэги: камеры, Штрафы, пдд, Житомир, Нарушения
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