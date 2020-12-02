В Житомире установят первые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

В Житомире на Киевском шоссе установят камеры автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Соответствующее решение приняли сегодня, 2 декабря, во время заседания исполкома городского совета.
«Предоставить разрешение ООО «Клансистемс» на установку камеры автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения VegaSmartSpeedDualBand»
, - говорится в решении.
Камеры установят по адресу: Киевское шоссе, 32. В мэрии отмечают, что они будут работать в тестовом режиме.
Напомним, в Житомире на улице Селецкой установят камеры видеонаблюдения
, которые будут распознавать номерные знаки автомобилей и лица.