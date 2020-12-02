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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 2 » 12:28:55

В Житомире установят первые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

Вчера, 12:28:55 1713 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире установят первые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

 В Житомире на Киевском шоссе установят камеры автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Соответствующее решение приняли сегодня, 2 декабря, во время заседания исполкома городского совета.

«Предоставить разрешение ООО «Клансистемс» на установку камеры автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения VegaSmartSpeedDualBand», - говорится в решении.

Камеры установят по адресу: Киевское шоссе, 32. В мэрии отмечают, что они будут работать в тестовом режиме.

Напомним, в Житомире на улице Селецкой установят камеры видеонаблюдения, которые будут распознавать номерные знаки автомобилей и лица.
Тэги: Житомир, камеры, пдд
Комментариев: 1
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 17:14:29, Вчера [Материал]
-1

Накінець то! А ще на кожному перехрестю по 4 штукі!
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