Нарушают каждые 1,5 минуты: в Житомире камера зафиксировала более 7000 случаев превышения скорости

"Зафиксировано 7646 нарушений скоростного режима более чем на 23 к /ч (то есть от 63 и выше). Из них 426 нарушений - превышение более чем на 50 км/ч, то есть более 90 км/год. И это движение лишь в одну сторону", - отметил Кравчук.