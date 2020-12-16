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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 16 » 09:56:20

Нарушают каждые 1,5 минуты: в Житомире камера зафиксировала более 7000 случаев превышения скорости

Сегодня, 10:16:17 1782 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Нарушают каждые 1,5 минуты: в Житомире камера зафиксировала более 7000 случаев превышения скорости

 В Житомире на Киевском шоссе тестовая камера за неделю работы зафиксировала более 7000 нарушений скоростного режима. Об этом сообщил Роман Кравчук, член Городской комиссии по безопасности дорожного движения.

По его словам, скорость превышают в среднем каждые 1,5 минуты.
 

"Зафиксировано 7646 нарушений скоростного режима более чем на 23 к /ч (то есть от 63 и выше). Из них 426 нарушений - превышение более чем на 50 км/ч, то есть более 90 км/год. И это движение лишь в одну сторону", - отметил Кравчук.


Максимальная зафиксированная скорость - 145 км/ч, при разрешенных 40.

Как сообщал "Журнал Житомира", 2 декабря исполком дал разрешение на установку камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения по адресу Киевское шоссе, 32. Камеру установили 8 декабря, она работает в тестовом режиме.
Тэги: пдд, камеры, Житомир
Комментариев: 8
Stiven30
1 Дмитрий (Stiven30)   • 10:23:11, Сегодня [Материал]
+5

Я думаю что у большинства водителей можно смело отбирать права и на пересдачу пдд вот когда эта камера будет реально работать и начнут приходить письма счастя нарушителям ТОЛЬКО ТОГДА начнут задумываться и притормаживать перед камерой а гонять все равно будут такой у нас народ!
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 12:39:00, Сегодня [Материал]
0

ага
то есть скачущие за 200 метров до камеры посреди дороги грачи на эту вашу "безопасность" не влияют? Водил то легко оштрафовать, а от грача полицай разве что в дыню получит, а не штраф.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 10:40:04, Сегодня [Материал]
-3

такой оголтелой пропаганды давно не было
у ментов всё так плохо с финансированием?
надо больше штрафов хороших и разных
VladiVOst_OK
3 Владимир (VladiVOst_OK)   • 11:51:17, Сегодня [Материал]
+5

проблема безопасности движение, на самом деле, решается абсолютно просто... нарушил - плати. Но в Украине это никому не нужно, в Украине человеческая жизнь не стоит дороже той одежды, которая надета на эту жизнь. Поэтому, поставят отключат и будет висеть дальше, трупы как были так и будут, культуры вождения как не было так и не будет, страна как вымерала так и будет вымирать. Людям она не нужна.... каждый закрыт в своём дворе и своей квартире, там его страна, а остальное пропади пропадом...
Stiven30
8 Дмитрий (Stiven30)   • 15:45:55, Сегодня [Материал]
0

Все правильно !
Живу_на_Восточной
4 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 12:18:56, Сегодня [Материал]
0

у статті кравчук повільно перетворився у ткачука
Ответ: упс. виправили
victorio
6 Виктор (victorio)   • 13:07:27, Сегодня [Материал]
+1

если с каждого нарушителя взымать по 500 грн. штрафа то за неделю камера "заработала" 3.5 ляма. в местный бюджет. На что там, мер заловался, денег не хватает? Сироты? учителя? больницы? дороги? ТТУ?
AtomuliYadalato
7 Atomuli Yadalato (AtomuliYadalato)   • 13:22:24, Сегодня [Материал]
0

Романе, ви адеватна розумна людина. Наведіть краще порядок по В.Бердичівській. Там же все запарковано під знаками. Заодно бюджет здорово поповните на штрафах
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