Нарушают каждые 1,5 минуты: в Житомире камера зафиксировала более 7000 случаев превышения скорости

В Житомире на Киевском шоссе тестовая камера за неделю работы зафиксировала более 7000 нарушений скоростного режима. Об этом сообщил Роман Кравчук, член Городской комиссии по безопасности дорожного движения.
По его словам, скорость превышают в среднем каждые 1,5 минуты.
"Зафиксировано 7646 нарушений скоростного режима более чем на 23 к /ч (то есть от 63 и выше). Из них 426 нарушений - превышение более чем на 50 км/ч, то есть более 90 км/год. И это движение лишь в одну сторону", - отметил Кравчук.
Максимальная зафиксированная скорость - 145 км/ч, при разрешенных 40.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 2 декабря исполком дал разрешение
на установку камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения по адресу Киевское шоссе, 32. Камеру установили 8 декабря, она работает в тестовом режиме.
то есть скачущие за 200 метров до камеры посреди дороги грачи на эту вашу "безопасность" не влияют? Водил то легко оштрафовать, а от грача полицай разве что в дыню получит, а не штраф.
у ментов всё так плохо с финансированием?
надо больше штрафов хороших и разных
Ответ: упс. виправили